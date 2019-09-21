День осеннего равноденствия 23 сентября 2019 года

С этого времени заканчивается солнечная, светлая и теплая половина года. Наступает во всей красе осеннее увядание, дни становятся все короче, а ночи — длиннее и холоднее. Неудивительно, что многих после осеннего равноденствия одолевают мрачные мысли и депрессивные настроения. Но поддаваться им нельзя.

Прогноз астрологов на 23 сентября 2019 года

С точки зрения астрологии день будет достаточно нейтральным: Луна в Раке, негативных аспектов небесных светил на небосводе нет. Правда, Солнце переходит 23 числа в Знак Зодиака Весы, что вызовет изменения в энергетике. Аспект Солнца с Ураном может привести в движение жизненное полотно Львов и Овнов, но без инициативы самих Львов и Овнов ничего не произойдет. Так что если все в жизни их устраивает, нужно просто двигаться в том же направлении, ну а если нет — можно и рискнуть.

Что нужно сделать на осеннее равноденствие 23 сентября

Заботиться о здоровье. Луна в этот период убывает, поэтому жизненные силы лучше беречь: правильно питаться, следить за самочувствием. В день равноденствия можно начать оздоровительную диету или отказаться от вредных продуктов, посетить врача или записаться на осмотр, чтобы проверить, все ли в порядке со здоровьем. Возможно, нужны витамины, так как с увеличением темного времени суток и отсутствием в рационе свежих сезонных овощей и фруктов их дефицит растет.

Отказываться от всего лишнего. Можно избавляться от долгов, бороться с шопоголизмом, интернет-зависимостью или лишним весом, бросать вредные привычки. На равноденствие будут сильны обряды.

Доделать дела, связанные с летним сезоном. Пора заканчивать основные садово-огородные работы, убирать платья, шорты и купальники, доставать теплые куртки и перепроверять, все ли в порядке с зимней обувью. Готовь сани летом, а телегу зимой: подготовку к снежному сезону нужно начинать именно сейчас, в поворотный день осени — тогда полгода до весеннего равноденствия пройдут благополучно.