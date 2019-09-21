В Сети назвали нового героя шоу «Холостяк»

Вот уже несколько месяцев поклонники проекта «Холостяк» гадают, кто же станет героем нового сезона. В Сети появились кадры одетого в строгий костюм рэпера Гуфа. Поговаривают, что эти снимки были сделаны на съемках «Холостяка». Однако продюсеры проекта не подтверждают, что героем станет именно он, пишет Стархит.
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Артист, чье настоящее имя Алексей Долматов, сейчас не афиширует события личной жизни. Его последней официальной пассией считают солистку «А-Студио» Кети Топурию. Однако пара рассталась из-за измены рэпера. Алексей очень жалеет об этом. Ведь Кети вытаскивала его из тяжелой зависимости и поддерживала в других трудных ситуациях. «Ты самый светлый человек в моей жизни», — так говорил об избраннице певец.
В новом сезоне проекта создатели планируют удивить зрителей. Очередной холостяк не будет похож на Егора Крида, который участвовал в шестом сезоне. «В этот раз он — полная противоположность недавнему главному герою. Наконец в шоу придет настоящий мужчина: сильный, смелый, которому все по плечу», — отметил источник.
Крид, судя по всему, тоже остался недоволен участием в шоу. Ни с одной из девушек он так и не построил отношения. Как говорил артист, с победительницей Дарьей Клюкиной они разошлись, так как она не готова была отказаться от социальных сетей. «Когда смотрел проект, то удивлялся тому, что она говорила о других девушках. Я спросил ее, готова ли она удалить свою страницу в Instagram. На что получил ответ: «Конечно, нет, с чего вдруг? Это моя аудитория». Мы пожали друг другу руки и разошлись», — говорил Крид.
Теперь Дарья счастлива в отношениях с Владимиром Чоповым. Однако поговаривают, что девушка начала отношения с ним, когда тот был связан отношениями с другой женщиной, художницей Ниной. Накануне Клюкина расписалась с возлюбленным, а само торжество позже пройдет в Италии.