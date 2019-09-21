Близнецам стоит быть осторожнее на деловых встречах, а Стрельцы могут переоценить свои возможности: гороскоп на 21 сентября

Единственное, от чего желательно воздержаться – это долгие поездки, связанные с каким-то дискомфортом для вас, например, необходимостью делать несколько пересадок, преодолевать большие расстояния пешком или терпеть общество крайне неприятных попутчиков. Подобный «досуг» может не на шутку испортить вам настроение.

Дева

Интуиция Дев сегодня развита очень сильно, что позволяет представителям данного знака понимать близких людей с полуслова, легко решать семейные и личные проблемы, а также избегать недоразумений и сложных ситуаций. Только в деловой сфере все обстоит не так просто: проблем накопилось несколько больше, чем можно решить за один день, а руководство требует от вас немедленной расчистки Авгиевых конюшен.

К счастью, жизненный потенциал высок, энергии у вас достаточно, да и энтузиазмом вы можете похвастаться неподдельным. Действуйте решительно, и негативные тенденции развеются, как дым.

Весы

Весам многое дается легко. Представители этого знака могли бы спокойно наслаждаться мирным течением удачного дня, если бы не предъявляли слишком высоких требований себе и окружающим. Постарайтесь проявить немного снисходительности, и вы увидите, что поводов для радости и источников приятных эмоций вокруг предостаточно.

Финансовое положение улучшится благодаря выгодной инвестиции или вовремя заключенному соглашению о сотрудничестве. Близкие люди гордятся вашими успехами и достижениями, что позитивно сказывается на отношениях – победителей не судят. Массу удовольствия получат Весы, которые используют свободное время для активного отдыха и занятий спортом.

Скорпион

С профессиональной точки зрения день весьма непростой. Перед Скорпионами стоят весьма серьезные проблемы, требующие необычного, творческого подхода – типовые решения, увы, вам не подойдут. К счастью, можно не сомневаться в том, что ваши идеи будут одобрены руководством, а коллеги охотно протянут руку помощи в трудный момент. Состояние финансовых дел стабильно, ожидаемые платежи поступят вовремя.

Удачный день для поездок, необычного отдыха, посещения общественных мероприятий. В течение дня вы не раз привлечете к себе внимание, однако это не вызовет у вас ни малейшего дискомфорта. Вероятна встреча с человеком, который вам очень симпатичен. С признанием в своих чувствах спешить не рекомендуется.

Стрелец

Осторожнее с долгосрочными проектами: сегодня вы склонны переоценивать свои возможности и видеть в радужном свете даже не слишком благоприятные ситуации. Самостоятельные действия предпринимайте осторожно, избегая суеты и спешки; если же вы работаете в сплоченной команде или под руководством человека, к которому испытываете неподдельное уважение, старайтесь не терять времени попусту, не откладывайте выполнение полученных распоряжений.

Благоприятный день для общения с близкими людьми, примирения после ссоры, восстановления прерванных отношений. Влюбленных ожидают приятные известия.

Козерог

Очень хороший день для работы: можно браться за сложные проекты, не боясь трудностей и преград. Однако помните, что нет необходимости справляться со всеми делами самостоятельно, ведь рядом с вами есть люди, готовые взять на себя решение многих проблем. Финансовая ситуация неблагоприятна, ожидаемые денежные поступления могут задерживаться.

Эмоциональный фон нестабилен, да и отношения с близкими складываются непросто, поэтому в конце дня не исключено ощущение сильнейшей усталости, опустошенности. Очень хороши спокойные неутомительные занятия, полезен отдых на природе.

Водолей

Водолеев ждет благоприятный день; бороться придется не с негативными тенденциями, а с перепадами собственного настроения. Как только вам удастся взглянуть на вещи с оптимистической точки зрения, дела наладятся и станет очевидным, что задачи, стоящие перед вами, решаемы, а трудности – преодолимы.

Возможны перемены к лучшему в семье, не исключен и неожиданный прогресс в романтических отношениях. У вас будет шанс разобраться в своих чувствах, откровенно поговорить с любимым человеком, принять важные решения, касающиеся общего будущего.

Рыбы

Нет причин для серьезного беспокойства, день обещает быть вполне удачным. Нет нужды предпринимать решительные действия, бросаться в бой с недоброжелателями и конкурентами – можно просто плыть по течению, наслаждаясь теми благами и радостями, которые припасла для вас судьба.