Смотри видео! Очаровательная эстонская блондинка приняла участие в шоу на американском ТВ

Кристи Роосмаа — эстонская актриса и певица, которая окончила Американскую академию музыки и драмы, которая однажды выступала в качестве солистки в легендирном концертном зале Карнеги-холл, а сейчас участвует в постановке «Калевала» в Нью-Йорке.

Кристи привлекла внимание известного рэпера Residente, который завоевал четыре «Грэмми» и является одним из самых известных исполнителей в Латинской Америке.

Именно он выступил в шоу «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», а Кристи и другие музыканты помогли сделать это шоу незабываемым!