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  • Смотри видео! Очаровательная эстонская блондинка приняла участие в шоу на американском ТВ

Смотри видео! Очаровательная эстонская блондинка приняла участие в шоу на американском ТВ

Kristi Roosmaa

ФОТО: Erakogu

Эстонская певица и актриса Кристи Роосмаа совершила свой дебют в популярном американском шоу талантов «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

Кристи Роосмаа — эстонская актриса и певица, которая окончила Американскую академию музыки и драмы, которая однажды выступала в качестве солистки в легендирном концертном зале Карнеги-холл, а сейчас участвует в постановке «Калевала» в Нью-Йорке.

Кристи привлекла внимание известного рэпера Residente, который завоевал четыре «Грэмми» и является одним из самых известных исполнителей в Латинской Америке. 

Именно он выступил в шоу «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», а Кристи и другие музыканты помогли сделать это шоу незабываемым! 

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