«И не была в коме»: стали известны шокирующие данные о болезни Заворотнюк

И все благодаря помощи близких, которым удалось устроить ее туда по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«С лечением Анастасии помогли друзья. Они сумели привязать ее по полису ОМС к одной из лучших частных больниц Москвы», — говорится в сообщении.

Более того, авторы сообщения уточняют, что Заворотнюк не впадала в кому и у нее не было полиорганной недостаточности и пневмонии. По данным канала, актриса просто происходит курс лучевой терапии, которую переносит тяжело.

Ранее TopNews писал , что Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Сейчас рядом со звездой находятся члены ее семьи. Известно, что накануне вечером они привезли Анастасии важные документы, которые она сможет вскоре изучить, если позволят врачи.