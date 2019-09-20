«И не была в коме»: стали известны шокирующие данные о болезни Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк проходит лечение в частной московской клинике и ни платит ни копейки за лечение, сообщает Topnews.
И все благодаря помощи близких, которым удалось устроить ее туда по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«С лечением Анастасии помогли друзья. Они сумели привязать ее по полису ОМС к одной из лучших частных больниц Москвы», — говорится в сообщении.
Более того, авторы сообщения уточняют, что Заворотнюк не впадала в кому и у нее не было полиорганной недостаточности и пневмонии. По данным канала, актриса просто происходит курс лучевой терапии, которую переносит тяжело.
Также в Сети появилась видеозапись, на которой Петр Чернышов навестил в больнице супругу Анастасию Завортнюк. И все это несмотря на то, что семья старается держать в тайне клинику, где находится актриса. Чуть ранее у этой же больницы была замечена старшая дочь Заворотнюк, она тоже пришла навестить маму и принесла ей для поднятия духа воздушный шар с трогательной любовной надписью.