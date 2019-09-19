Павел Глоба объявил, каким знакам Зодиака в октябре достанутся самые большие деньги

Именно в октябре возможны существенные изменения в личной жизни, неожиданные сюрпризы от родственников и друзей.

Известный астролог Павел Глоба проанализировал положение планет. Он сообщает, что некоторым знакам Зодиака следует ожидать существенного улучшения материального положения.

Важно помнить, что октябрь никому не подарит богатство просто так. Для улучшения материального положения придется потрудиться. Зато все вложения в себя окупятся сторицей. Октябрь – идеальный месяц для повышения своего профессионального уровня и образования.

Особенно заметно увеличение благосостояния будет для трех знаков Зодиака.

Близнецы

В последние несколько месяцев ситуация была довольно напряженной для Близнецов. Их планы постоянно срывались, а идеи, которые они вынашивали, не приносили ожидаемой прибыли.

Летом и в начале осени Близнецов отличала импульсивность и несдержанность в словах и поступках. Недостаточный просчет рисков и негативных последствий часто приводил к финансовым потерям. Наконец-то это сложное время подходит к концу.

В октябре все черты Близнецов, которые раньше не позволяли им разбогатеть, превратятся в достоинства, благодаря которым дела пойдут в гору.

Импульсивность вдруг станет креативностью, позволяющей зарабатывать деньги в таких местах и получать прибыль из таких источников, из которых не смог бы извлечь прибыль ни один другой человек.

Излишняя эмоциональность сослужит добрую службу, ведь Близнецы смогут заработать, только если будут жить сердцем, а не умом. А это у них получается очень хорошо.

Весы

Весам, в отличие от Близнецов, стоит подключить логику и здравый смысл. Все их действия, направленные на обретение долгожданного богатства, должны быть тщательно продуманы и взвешены.

Только в этом случае им удастся неплохо заработать. В конце октября стоит обратить внимание на долгосрочное планирование, расставить приоритеты и составить четкий план действий. Последовательное исполнение пунктов этого плана сослужит Весам добрую службу.

Они и сами не заметят, как их бюджет пополнится на значительную сумму. Организованность в работе и экономичность в быту позволят не растратить, а приумножить полученное.

Водолей

Водолею действительно повезет в деньгах ближе к концу октября. Павел Глоба утверждает, что Водолеям следует всего лишь быть собой, чтобы получить долгожданную прибыль. Это значит, что следует делать то, что хорошо получается.

Можно попробовать превратить хобби в дополнительный источник дохода, в таком случае работа будет приносить не только деньги, но и моральное удовлетворение.