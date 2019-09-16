Есть, что показать! Обладательница самой завидной попы в Эстонии похвасталась фигурой на откровенном фото

Разговоров вокруг ее самой аппетитной части тела было немало... Бывшую профессиональную фигуристку из Финляндии постоянно обвиняли в том, что ее формы — результат трудов пластического хирурга. Были даже свидетели, которые утверждали, что операцию ей оплатил ливанский бизнесмен Абдулкарим Саадалах Бараке, которому пренадлежит редкий для наших краев Lamborghini Aventador стоимостью 400 000 евро.

Девушка, впрочем, все обвинения отрицала и утверждала, что ее формы — заслуга ее тяжелых тренировок в зале.

Так или иначе, а меньше внимания привлекать к себе ее формы после скандала не стали, чем Эрна охотно пользуется, постоянно дразня фанатов откровенными фото. Одно из них недавно появилось у девушки в Instagram. На фото Эрна позирует в бикини с леопардовым принтом.