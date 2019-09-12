Гороскоп на 12 сентября: Овны, передохните, а у Скорпионов возможны трудности в личной жизни

Прекрасный день для реализации старых планов и составления новых. Даже у тех, кто склонен действовать по наитию и принимать решения под влиянием минуты, появляется способность к стратегическому мышлению, разработке долгосрочных планов. Дух здорового прагматизма, свойственный этому дню, способствует решению финансовых вопросов, разрешению споров между людьми, связанными деловыми интересами, пишет Дворец.
Увы, этот же дух становится помехой в делах личных и семейных: сегодня каждый склонен отстаивать, в первую очередь, свои интересы, руководствоваться доводами холодной логики, оставляя вне поля зрения как переживания близких, так и собственные чувства. В связи с этим многие решения, принятые в этот день, позже будут изменены, поэтому старайтесь оставлять себе пути к отступлению.
Овен
Овнам нужна передышка, поскольку жизненный потенциал их снижен, и, продолжая двигаться вперед в своем обычном темпе, представители данного знака рискуют переутомиться и заболеть. Нежелательны посещение увеселительных заведений, употребление алкоголя и вообще потакание дурным привычкам. Родственники, понимая, что сегодня вы более обычного уязвимы, постараются оградить вас от напрасных переживаний и развеселить.
Любимый человек напомнит вам о давних проблемах и вопросах, окончательное решение которых было отложено, и будет неприятно удивлен, если окажется, что вы изменили свою точку зрения. Лучше всего ограничиться обсуждением отвлеченных предметов и неутомительными развлечениями.
Телец
Замечательный день для тех, кто занят решением важных задач, ответственными делами, серьезными проектами. Реализация идей, появившихся в этот день, позволит Тельцам увеличить свои доходы или добиться завязать весьма полезные знакомства. Финансовая ситуация не отличается стабильностью, некоторые запланированные траты придется отложить. Тельцы, находящиеся в поездках, должны быть особенно внимательны: в пути возможны потери, кражи, ошибки в расчетах.
Напряженность в семье во многом обусловлена вашим нежеланием обсуждать актуальные вопросы, проблемы, которые волнуют всех. День подходит для занятий, расширяющих кругозор, получения информации, приобретения полезных навыков. Возможно получение приятных известий, касающихся любимого человека.
Близнецы
День, когда торжествуют логика и здравый смысл, и Близнецы, обычно несколько легкомысленные и импульсивные, проявляют завидное благоразумие и достойную уважения предусмотрительность. У вас нет причин сомневаться в правильности принятых решений, поэтому можно продолжать двигаться по избранному пути, не обращая внимания на критические замечания.
Близкие люди, с которыми вы в последнее время часто спорили и ссорились, готовы признать вашу правоту; те, кого вы обидели, охотно вас простят. Можно говорить о значительных переменах к лучшему в дружеских и романтических отношениях, а также в преодолении внутренних конфликтов, которые в последнее время мешали вам чувствовать себя комфортно.
Рак
Прекрасный день для общения, проведения любых встреч. Вам удается найти общий язык с новыми знакомым, да и близкие охотно поддерживают ваши смелые начинания и идеи. Главную опасность для вас представляют заведомо недостижимые цели – стремясь к слишком многому, вы лишь попусту растратите силы. Благоприятна финансовая ситуация, возможно возвращение старого долга или получение ценного подарка, заключение выгодной сделки.
Высок жизненный потенциал, настроение будет хорошим. Семейные проблемы решаются легко, можно навести порядок и в своей личной жизни, преодолеть разногласия в отношениях с любимым человеком. Возможно начало романтических отношений, которые принесут вам много радости.
Лев
Львы легко ладят с представителями старшего поколения, а также со всеми, чей авторитет и жизненный опыт не подвергают сомнению. Когда же дело доходит до общения с друзьями и любимым человеком, вы пытаетесь насаждать свою точку зрения, командуете, отрицаете любые компромиссы. Нетрудно догадаться, что вероятность конфликтов и ссор в связи с этим возрастает. Сложите с себя «обязанности» руководителя и наставника хотя бы ненадолго, и вы увидите, что ситуация меняется к лучшему.
Очень хороший день для спокойного отдыха, неспешных прогулок, чтения, посещения культурных мероприятий. Все, что связано с острыми ощущениями и адреналином, Львам сегодня противопоказано. За новые дела следует браться с большой осторожностью.
Дева
Не придется трудиться в поте лица, решать сложные проблемы или заниматься ответственными делами – этот день предназначен для развлечения, отдыха и восстановления сил. Девам достаточно приложить небольшие усилия, чтобы добиться своего, обстоятельства складываются в пользу представителей данного знака. Очень хороши финансовые перспективы, возможны удачные покупки.
Близкие люди готовы окружить вас вниманием и во всем поддержать, хотя и не могут пока в полной мере оценить оригинальность и глубину ваших смелых идей. Доверяйте любимому человеку, не позволяйте ревности или собственническому инстинкту испортить этот день.
Весы
День в целом неплох, но он будет насыщен событиями, а жизненный потенциал Весов имеет тенденцию к снижению, поэтому представителям данного знака стоит поберечь себя. Правильный подход – сосредоточиться на самых важных делах, доверив решение второстепенных вопросов помощникам-добровольцам, в которых не будет недостатка. Важно также сохранять спокойствие, не принимать близко к сердцу ни критические замечания, ни происки недоброжелателей.
Прекрасный день для влюбленных, романтические отношения приобретают особую глубину, связи крепнут. Не стоит расстраиваться и тем, кто еще не встретил свою «половинку»: сегодня вам удастся значительно расширить свой круг общения, приняв активное участие в мероприятиях, которые вы раньше обходили стороной.
Скорпион
Не исключены трудности в личной жизни, не всем Скорпионам удастся найти компромисс между собственными желаниями и интересами близких. Влюбленные могут ссориться из-за мелочей, но наибольшую угрозу отношениям представляет разница во взглядах на вопросы мироустройства. Сосредоточьтесь на вещах более практических, играющих важную роль в вашей жизни – так вы убережете себя и близкого человека от напрасных волнений.
Порадуют поездки и экскурсии, помогут взбодриться необычные занятия, экзотические развлечения. Ваш жизненный потенциал высок, и ни дела, ни активный отдых не приведут к переутомлению или ухудшению самочувствия.
Стрелец
Сегодня Стрельцы смогут разобраться со многими своими проблемами, если призовут на помощь друзей и близких. Объединение усилий – это как раз то, что нужно для преодоления влияния негативных тенденций. Не стоит отказываться от новых знакомств: расширение круга общения пойдет вам на пользу. В середине дня возможны колебания настроения, однако справиться с неприятными эмоциями Стрельцам удастся быстро.
Не исключены деловые предложения, исходящие от давних знакомых или дальних родственников. Любимый человек ничем не огорчит вас, и в целом, с точки зрения личной жизни, день будет благоприятным.
Козерог
День связан с определенными трудностями, но у Козерогов есть все шансы провести его спокойно и избежать потрясений. Постарайтесь составить план действий и придерживаться его, даже если это будет непросто: способностью к удачной импровизации вы сегодня похвастаться не можете. Желательно довести до конца начатые дела, не оставлять без ответов даже самые малозначительные вопросы.
Старшие родственники готовы предложить вам помощь и поддержку, но все же полного взаимопонимания достичь не удастся. Отношения влюбленных становятся более прохладными, сдержанными, но и вероятность ссор уменьшается.
Водолей
Неоднозначный день. Мелкие, малозначительные дела даются вам легко, но решение действительно важных проблем связано с определенными трудностями. Не исключены конфликты с родственниками и друзьями. Тем, кто запланировал на этот день поездки и встречи с новыми людьми, нужна осторожность – есть опасность стать жертвой мошенников.
Эмоциональный фон дня нестабилен, вы будете нуждаться в поддержке близких людей, чтобы чувствовать себя комфортно. Не придавайте большого значения бытовым трудностями, доверьте кому-то домашние дела, если есть такая возможность, а сами отправляйтесь на приятную прогулку в обществе любимого человека.
Рыбы
Мелкие неприятности, семейные разногласия, события, из-за которых придется изменить свои планы, испортят настроение Рыбам, сделают их более обычного обидчивыми и раздражительными. Проявление этой неприятной тенденции может привести к проблемам в личной жизни, нарушить взаимопонимание влюбленных. Легче других трудности преодолеют те, кто обратится за помощью к друзьям: их поддержка и советы будут очень кстати.
Не тратьте время на печальные размышления – в ваших силах сделать этот день интересным и насыщенным, несмотря на влияние негативных тенденций. Незатейливые развлечения помогут взбодриться, активный отдых будет способствовать росту жизненного тонуса, а посещение культурных мероприятий – расширению кругозора.