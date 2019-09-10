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Ольга Серябкина показала детское фото

Tallinna Lauluväljak, 22.08.2018, Tallinna Lauluväljakul toimuv vene popmuusika vabaõhufestival Tanzevalnaja Volna toob Eestisse suursuguse vene tähtede paraadi. Festival "Tantsevalnaja volna" 2018 at Tallinn Song Festival Ground. Foto: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Певица Ольга Серябкина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Это оказалось архивное фото звезды из детства, пишут Дни.ру.

На снимке исполнительнице на вид не больше пяти лет. У нее очень грустное выражение лица, приоткрыт рот, а глаза устремлены вверх. По щеке малышки катится слеза.

"Пока есть жизнь, есть и счастье. Впереди много, много. Это я вам говорю... Л. Толстой", – процитировала классика Серябкина.

Загадочная подпись и сам кадр ввели фолловеров певицы в замешательство. Но несмотря на это они были впечатлены миловидной внешностью маленькой Ольги.

"Красивая такая!", "Котик какой", "Ути, Госпади, милаха какая!", "Малыш", "Ой, люблю эту твою фотку, такой пупс!", – восхищались фанаты.

И в детстве, и сейчас девочка – прелесть!

– высказался поклонник.

Многие также отметили, что с годами она ничуть не изменилась. "Очень прикольно посмотреть на людей в детстве. Некоторые черты не меняются. Глаза и губы в данном случае", "Этот взгляд, ты не изменилась!", "Я сразу узнала Олины глаза!", – признались пользователи Сети.

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