Пн, 9.09.2019
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Президент Кальюлайд удивила выбором обуви
Фото!

Керсти Кальюлайд

ФОТО: Tairo Lutter

Керсти Кальюлайд встретилась с вернувшимися с летних каникул депутатами, удивив всех выбором обуви.

На своей странице в соцсети президент Эстонии Керсти Кальюлайд опубликовала фотографии со встречи с председателями парламентских партий. В первую очередь она встретилась с Каей Каллас. На фото, которым поделилась Кальюлайд, можно заметить необычный выбор обуви для такого официального мероприятия. Обе женщины предпочли прийти на открытие осеннего сезона Рийгикогу в спортивной обуви.

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