Президент Кальюлайд удивила выбором обуви

На своей странице в соцсети президент Эстонии Керсти Кальюлайд опубликовала фотографии со встречи с председателями парламентских партий. В первую очередь она встретилась с Каей Каллас. На фото, которым поделилась Кальюлайд, можно заметить необычный выбор обуви для такого официального мероприятия. Обе женщины предпочли прийти на открытие осеннего сезона Рийгикогу в спортивной обуви.