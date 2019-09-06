«Он упал с балкона 6-го этажа»: Виктория Боня о гибели годовалого брата

39-летняя Виктория Боня не любит вспоминать о семейной трагедии, которая произошла более двадцати лет назад. Однако звезда решилась на откровенность, чтобы ее опыт помог уберечь жизни других, пишет Cosmo.
Бывшая участница «Дома-2» вместе с семилетней дочерью Анджелиной стала гостьей передачи Елены Малышевой «Жить здорово!». В студии шоу обсуждали, как обезопасить детей от падения из окон. Виктория призналась, что для нее это непростая тема. Когда Боне было 13 лет, погиб ее годовалый брат. Мальчик упал с балкона 6-го этажа.
«Я последняя, кто оставалась с ним. Было 7 вечера. Я хотела отдохнуть и отдала брата маме. Она была спросонья. Приложила его к груди (тогда она его еще кормила грудью) и опять уснула. Он проснулся, вышел на балкон, забрался на свернутый ковер, потом на столик. Долго стоял… Мы не можем ничего изменить… Я это пережила», — со слезами на глазах сказала Виктория.
Виктория обратилась к зрителям с призывом не быть равнодушными в таких ситуациях и действовать незамедлительно. Свою дочь Боня с трех лет научила не подходить к окну или балкону. Анджелина строго выполняет эти правила. Елена Малышева также посоветовала родителям устанавливать на окна специальные заглушки, которые не позволят детям открывать окна.