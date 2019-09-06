«Он упал с балкона 6-го этажа»: Виктория Боня о гибели годовалого брата

Бывшая участница «Дома-2» вместе с семилетней дочерью Анджелиной стала гостьей передачи Елены Малышевой «Жить здорово!». В студии шоу обсуждали, как обезопасить детей от падения из окон. Виктория призналась, что для нее это непростая тема. Когда Боне было 13 лет, погиб ее годовалый брат. Мальчик упал с балкона 6-го этажа.

«Я последняя, кто оставалась с ним. Было 7 вечера. Я хотела отдохнуть и отдала брата маме. Она была спросонья. Приложила его к груди (тогда она его еще кормила грудью) и опять уснула. Он проснулся, вышел на балкон, забрался на свернутый ковер, потом на столик. Долго стоял… Мы не можем ничего изменить… Я это пережила», — со слезами на глазах сказала Виктория.

Боня добавила, что ее брат пять−десять минут стоял на краю балкона, и снизу на него смотрели люди, которые ничего не предприняли, не кричали и не пытались натянуть плед. Один из соседей всё же догадался подняться в квартиру и сообщить о ребенке, но его нерасторопность стоила мальчику жизни.

«Сосед пришел, постучал в дверь. Мама спросонья открыла и не поняла. Он говорит: «У вас ребенок на балконе». Она ответила, что ребенок спит, и услышала грохот. Если бы он зашел, оттолкнул ее, побежал и забрал ребенка… Или если бы кто-то скинул плед и его растянули, брата можно было бы спасти», — заявила звезда.