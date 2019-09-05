Ей очень повезло: стало известно, как живет дочь Началовой после ее смерти

Виктор и Таисия Началовы души не чают во внучке. Активно участвует в жизни дочери и отец. Вера проводит в семье Алдонина каникулы, они вместе ездят отдыхать. В первый день учебы девочку привели в школу всем семейством.

Опровергнуть это взялась пиар-менеджер Началовой Анна Исаева. На своей странице в Instagram она рассказала, как сейчас живет Вера. Она заверила, что девочка окружена любовью и заботой родных людей, она счастлива и успешна.

«Вы пишете мне: "У Веры грустные глаза на фото с папой у школы, которое попало в сеть 2 сентября". Что за бред? Как можно разглядеть грусть в глазах? Отвечу так: у Веры веселые и даже немножко лукавые глаза ребенка, который смотрит на мир и ожидает от него только хорошего. Вера любит учиться, она погружена в музыку, живопись, в школьный мюзикл, в котором сыграет одну из главных ролей. Вечерами она ставит бабушке музыкальные фрагменты из будущего спектакля и тихонько разучивает партии», — рассказала Исаева. Также Анна добавила, что на тему трагической смерти Юлии Началовой в семье стараются не говорить. Ведь девочка очень болезненно переживала утрату. Но бережное и чуткое отношение родных, любовь и забота творят чудеса.