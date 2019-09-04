«Помощь не нужна»: несмотря на слухи о раке семья Заворотнюк отказалась от врачей и денег

Продолжают муссироваться слухи о нездоровье Анастасии Заворотнюк. Говорят, на все предложения помощи семья популярной актрисы почему-то ответила отказом.
Уже не первый месяц в актерской среде перешептываются о плохом самочувствии звезды комедийного сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Якобы не просто так артистка перестала выступать и посещать светские мероприятия, а ее супруг, прославленный фигурист Петр Чернышев в последние месяцы даже не участвовал в ледовом шоу Татьяны Навки, хотя у него там главная мужская роль, пишут Dni.
Впрочем, как только появилась информация о нездоровье Анастасии Заворотнюк, ее молодой муж снова вернулся на лед, однако еще неизвестно, сможет ли он полноценно гастролировать с ледовым спектаклем. В артистическом цеху рассказали, что на все предложения о врачебной и финансовой помощи семья артистки ответила отказом.
«Петр сначала не отвечал на наши сообщения. А потом семья Насти сказала, что у них все есть, помощь им не нужна», – цитирует бывших партнеров Анастасии Заворотнюк по известному фильму сайт «Комсомольская правда».
Напомним, слухи о том, что у популярной актрисы заподозрили опухоль мозга, появилась после другого, радостного, известия. Весной Анастасия и Петр объявили о рождении дочери Милы. Причем, как оказалось, девочка появилась на свет еще осенью прошлого года. Счастливые супруги не скрывали, что ребенок оказался долгожданным.
И вот несколько недель назад популярный российский журнал «Тайны звезд» опубликовал статью, в которой сообщил о том, что у актрисы заподозрили рак мозга. Якобы именно из-за тяжелой болезни Анастасия Заворотнюк отказалась от гастролей и перестала появляться на светских мероприятиях. Более того, наблюдательные поклонники заметили на шее артистки шрам, который похож на порез, который делают для биопсии загрудинных узлов. «За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогранулематоз – разновидности рака крови. То есть, коллеги искали источник опухоли», – заявили медики изданию.
Отметим, что официальный представитель Анастасии Заворотнюк опроверг данные об онкологическом заболевании, объяснив отказ актрисы от выступлений долгой процедурой получения американского паспорта.