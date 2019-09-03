Пять самых опасных дней в сентябре 2019 года

В сентябре многих ждет упадок сил. Наиболее осторожными стоит быть в самые опасные дни, на которые стоит заранее планировать дела попроще, чтобы не разочаровываться в себе и не впасть в панику, депрессию или апатию.

4 сентября - день самокопаний и неуверенности

4 сентября растущая Луна будет находиться в знаке Скорпиона. Такое сочетание отличается сильной дисгармонией. Оно приведет к всплеску деструктивной энергии, но важным событием станет также аспект Луны с Плутоном. Речь идет о секстиле, который хоть и является позитивным, но в такой обстановке его характер может привести к еще большим проблемам.

Данный расклад способен спровоцировать проявление сентиментальности, чрезмерной расслабленности, негативно отражающейся на продуктивности в работе.

Вселенная может столкнуть нас с дилеммами, с проблемой выбора. От нас потребуется больше расчетливости и сдержанности. Тревожность может стать катализатором необратимой негативной реакции в сознании, провоцирующей появление новых страхов и комплексов.

9 сентября - день энергетического хаоса

Пребывание растущей Луны в Козероге - это первый знак того, что надеяться на удачу не стоит. Энергия стихии Земли, щедро сдобренная активностью Луны и большинства планет, - верный признак приближающейся неразберихи. На этот день лучше не назначать никаких важных встреч по работе или любовных свиданий.

Произвести впечатление на окружающих 9 сентября будет очень непросто, как бы хорошо вы ни выглядели и какими бы обаятельными ни казались.

В этот день многие люди перестанут доверять окружающим. Это приведет к разладу. В любовных и дружеских отношениях возможны вспышки ревности, которые могут перерасти в ссоры. Астрологи рекомендуют давать близким больше свободы и не посягать на личное пространство друг друга.

16 сентября - время потери сил

Этот день входит в список пяти самых опасных в сентябре, потому что он выпадает на понедельник. В первый день недели упадок физических и интеллектуальных сил всегда очень некстати.

Произойдет это из-за пребывания убывающей Луны в Овне.

Такое сочетание крайне негативно сказывается и на восстановлении сил. Это значит, что отдых не сможет принести столько удовольствия, сколько должен.

Астрологи советуют не тратить силы попусту. Для этого нужно правильно расставить приоритеты.

23 сентября - день лени, апатии и негатива

В этот день Солнце станет более разрушительным из-за перехода в знак Весов. Многие люди почувствуют большой приток негативных эмоций. Добавит масла в огонь тот факт, что это будет опять же понедельник: в первый день недели на головы людей могут свалиться новые неприятные обязанности.

Главное в такие дни - не срывать негатив на близких, друзьях и коллегах.

Ссоры, которые произойдут 23 сентября, могут остаться в памяти на очень долгий срок, омрачив дружбу или любовь, оставив на ней темное пятно.

Работать в этот день будет очень непросто, потому что люди почувствуют сильное нежелание решать проблемы. Упадет продуктивность не только отдельных сотрудников, но и в целом предприятий и компаний. Руководству лучше следить за тем, чтобы персонал выполнял все строго по правилам и не откланялся от плана. Каждый должен следовать обязанностям.

28 сентября - Новолуние в Деве

Это крайне опасный день, потому что новая Луна в данном знаке Зодиака может спутать мысли людей, заставить их двигаться по неправильному пути, породить тревогу.

В подобные дни астрологи отмечают наличие регресса в большинстве сфер жизни. Там же, где его нет, есть застой и проблемы.

Если в этот день браться за какие-то важные дела, много тратить, бросаться обещаниями направо и налево, можно подготовить почву для того, чтобы в скором времени стать аутсайдером.