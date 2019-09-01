Вс, 1.09.2019
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Без комплексов: Юлия Высоцкая опубликовала смелое фото

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

ФОТО: / imago/Spöttel Picture

Судя по всему, 46-летняя актриса не комплексует из-за мимических морщинок и возрастных изменений кожи. В Instagram она опубликовала свежее селфи без косметики, сообщает Пятый канал.

Известная российская актриса и телеведущая, 46-летняя Юлия Высоцкая опубликовала на своей странице в Instagram новое фото. На снимке она предстала без капли макияжа. Артистка даже не стала прятать небольшие мимические морщинки. Видимо, супруга режиссера Андрея Кончаловского по-настоящему принимает себя и совершенно не комплексует по поводу возраста.

Подписчики оценили «откровенное» фото актрисы и отметили, что без макияжа Юлия выглядит прекрасно.

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