Без комплексов: Юлия Высоцкая опубликовала смелое фото

Известная российская актриса и телеведущая, 46-летняя Юлия Высоцкая опубликовала на своей странице в Instagram новое фото. На снимке она предстала без капли макияжа. Артистка даже не стала прятать небольшие мимические морщинки. Видимо, супруга режиссера Андрея Кончаловского по-настоящему принимает себя и совершенно не комплексует по поводу возраста.