Без комплексов: Юлия Высоцкая опубликовала смелое фото

Судя по всему, 46-летняя актриса не комплексует из-за мимических морщинок и возрастных изменений кожи. В Instagram она опубликовала свежее селфи без косметики, сообщает Пятый канал.
Известная российская актриса и телеведущая, 46-летняя Юлия Высоцкая опубликовала на своей странице в Instagram новое фото. На снимке она предстала без капли макияжа. Артистка даже не стала прятать небольшие мимические морщинки. Видимо, супруга режиссера Андрея Кончаловского по-настоящему принимает себя и совершенно не комплексует по поводу возраста.
Подписчики оценили «откровенное» фото актрисы и отметили, что без макияжа Юлия выглядит прекрасно.
Смотрите фото ЗДЕСЬ!