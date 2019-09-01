Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, чаще остальных теряющих правильный путь в жизни

Близнецы, по мнению Глобы, обладают огромным запасом жизненных сил и великолепной памятью. Но при таких достоинствах нередко разменивают свою жизнь на мелочи. Осложняет ситуацию желание Близнецов играть на чувствах своего окружения, вместо того, чтобы продвигаться к намеченной цели. Астролог полагает, что такое поведение им ближе, понятнее и интереснее. В результате, они очень легко сбиваются со своего правильного пути и попадают в неприятности.

Овен, как никто другой, умеют ставить цели, знают, как их достичь и уверенно идут к ней. При этом Глоба отмечает, что Овны способны очень легко поддаваться внезапным вспышкам эмоций, что путает их в собственных же планах и целях. В итоге целеустремленные носители знака могут свернуть с верно намеченной траектории движения.

Представители знака Водолея, как считает астролог, обладают запредельной уверенностью в правильности своих поступков и решений. Отсюда и ошибки, которые сбивают представителей знака с пути истинного. Водолеи продолжаются двигаться в неверном направлении, наивно полагая, что не могут ошибаться. Проблема становится еще серьезнее из-за того, что они никогда не анализируют свои действия.