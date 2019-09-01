Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, чаще остальных теряющих правильный путь в жизни

Если многие на уровне интуиции определяют свое предназначение, то некоторые то постоянно стоят перед дилеммой, какой выбрать, при этом часто теряя верное направление. Астролог Павел Глоба назвал четыре из них, которые, по воле звезд, сталкиваются с этой проблемой чаще других, пишет Topnews.
Близнецы, по мнению Глобы, обладают огромным запасом жизненных сил и великолепной памятью. Но при таких достоинствах нередко разменивают свою жизнь на мелочи. Осложняет ситуацию желание Близнецов играть на чувствах своего окружения, вместо того, чтобы продвигаться к намеченной цели. Астролог полагает, что такое поведение им ближе, понятнее и интереснее. В результате, они очень легко сбиваются со своего правильного пути и попадают в неприятности.
Овен, как никто другой, умеют ставить цели, знают, как их достичь и уверенно идут к ней. При этом Глоба отмечает, что Овны способны очень легко поддаваться внезапным вспышкам эмоций, что путает их в собственных же планах и целях. В итоге целеустремленные носители знака могут свернуть с верно намеченной траектории движения.
Наконец, в число сбивающихся с пути, по мнению Глобы, часто попадает и Скорпион. Этот знак много сил тратит на месть, злость и обиды. Кроме того, считает астролог, Скорпионы буквально увлекаются тёмными силами, что мешает им остановиться на полпути, следуя неверно избранной дороге. В результате начинают страдать и они сами, особенно когда осознают, что силы и время были потрачены не на реализацию мечты, а пустое.