Валерия шокировала видом после «пластики»

Певица Валерия использует специальный фильтр. Благодаря ему лицо знаменитости изменило пропорции. Артистка стала походить на женщину, злоупотребляющую пластическими операциями и косметологией: перекаченные филлерами губы, суженый нос, неестественно высокие скулы.

"Вот я думаю, может мне с собой что-то сделать? Все делают, а я что-то все нет…" – говорит певица Валерия.

После вокалистка переводит объектив камеры на своего визажиста Юрия Столярова, изображение которого, к слову, тоже изменила программа. "Лера, не надо! Нужно оставаться натуральной", – говорит он. "А то такая естественность, я уже просто… устала я", – иронично отмечает певица Валерия.

Отметим, что у пользователей Сети видео вызвало легкий шок. Некоторые подписчики юмор звезды оценили и похвалили ее за креативность. Между тем были и те, кто отреагировал на остроту негативно.

Валерия, ну у вас же нос переделанный у самой! Только дурак этого не заметит,

– набросилась обывательница на певицу Валерию.