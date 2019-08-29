«Нужно было положить в больницу лет 30 назад»: перед смертью актер Числов сошел с ума

Напомним, что артист скончался сегодня утром в 33-й больнице в Сокольниках, куда был доставлен еще 16 августа. В качестве предварительной причины смерти называются осложнения пневмонии.

Однако выяснилось, что перед госпитализацией Числов голодал более двух недель, опасаясь за свою жизнь и говоря о том, что его якобы хотят отравить, подкладывая в пищу яд, пишет TopNews.

Известно, что Числов сдавал одну из комнат своей трехкомнатной квартиры на окраине Москвы актеру Денису Сердюкову - возлюбленному не так давно ушедшей из жизни Ирины Цывиной, и именно своего квартиранта Числов подозревал в своей скорой смерти, о чем даже говорил на программе Малахова.

По мнению близких актеру людей, в последнее время он страдал от психических проблем, но долгое время отказывался от госпитализации.

На этом фоне журналисты Teleprogramma.pro поговорили с врачом-психиатром, наркологом Сергеем Полятыкиным. По его словам, если человек регулярно употребляет алкоголь с 20-25 лет, то к 40-50 годам у него развивается синдром хронической алкогольной интоксикации.

«При повышенных дозах алкоголя основное повреждающее действие приходится на органы и системы, в том числе и на головной мозг такого вещества, как ацетальдегид... Где слабее - там и рвется. У кого-то, в первую очередь, мозг страдает, будучи поражен алкогольной энцефалопатией, страдают мелкие сосуды – капилляры головного мозга. Нарушается кровоснабжение нейронов, нейроны гибнут. На фоне этого происходят изменения в психике человека, заостряются какие-то черты характера, может развиться многое, вплоть до слабоумия», - отметил специалист.

Полятыкин подчеркнул, что в таких случаях у пациентов появляются «бред ревности», «синдром зависимости и алкоголизм, когда состояние человека зависит от наличия в организме алкоголя».

«По-хорошему, его нужно было положить в больницу тридцать лет назад. К сожалению, у нас такое вот отношение к больным алкоголизмом работникам сцены и кино: мы считаем это свойством таланта, считаем, что талантливому человеку позволительно больше, чем простому обывателю, относимся с каким-то »пониманием«», - сетует врач.

К слову, по мнению Числова, его якобы хотели убить ради трехомнатной квартиры в Алтуфьево, но еще в 2013 году он оформил жилье на свою племянницу Светлану, обезопасив недвижимость от чужих людей.