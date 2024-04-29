Российский юморист Максим Галкин порадовал свежим фото своей жены, российской певицы Аллы Пугачевой, пишет ТСН.
Максим Галкин на свежем фото показал, как сейчас выглядит 75-летняя Алла Пугачева
Новым снимком комик поделился в своем Instagram. 75-летняя Алла Борисовна позировала в домашней одежде. В частности, исполнительница предстала перед камерой в халатике и с полотенцем на голове, вероятно, она как раз приняла ванную или душ.
На фото Алла Пугачева особо не использовала фильтры и фотошоп. Впрочем, певица не смогла отказаться от макияжа и подчеркнула глаза тенями.
Максим Галкин не стал слишком мудрствовать с подписью к фото, а лишь коротко отметил: «Доброе утро!».
В комментариях подписчики юмориста засыпали Аллу Пугачеву комплиментами. Они отметили, что певица выглядит хорошо в любом возрасте.
Алла Борисовна, вы прекрасны в любом возрасте. Вы больше, чем время! Здоровье и счастье вашей семьи;
Если вспомнить, настолько она талантлива, мудрая и сколько добра сделала, то не прекращаешь ею восхищаться. Долгих лет жизни и крепкого вам здоровья!
Алла Борисовна выглядит хорошо! Крепкого вам здоровья.