Максим Галкин на свежем фото показал, как сейчас выглядит 75-летняя Алла Пугачева

Алла Борисовна, вы прекрасны в любом возрасте. Вы больше, чем время! Здоровье и счастье вашей семьи;

Если вспомнить, настолько она талантлива, мудрая и сколько добра сделала, то не прекращаешь ею восхищаться. Долгих лет жизни и крепкого вам здоровья!

Алла Борисовна выглядит хорошо! Крепкого вам здоровья.