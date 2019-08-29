Осталось чуть-чуть: шесть знаков Зодиака, которых осенью ждут финансовые сюрпризы

Итак, у кого не будет проблем с финансами этой осенью?

Весы. Если до этого ваше финансовое положение было стабильным и почти не менялось, то этой осенью все изменится. Вы сами решите, в какую сторону, и никто не повлияет на это кроме вас самих. Проявляя настойчивость и усердие, вы обязательно достигните цели. Не бойтесь перемен, возможно, вам предстоит смена места работы, так что будьте внимательны.

Козерог. Этой осенью Козероги точно распрощаются со всеми своими долгами, и их дела пойдут в гору. Главное, не набирайте новых! Прислушивайтесь к советам ваших друзей и близких, и вы точно достигните успеха.

Дева. Если вы планируете глобальную покупку или сделку осенью, знайте, что ваши идеи будут успешными. Главное, не переусердствовать. Делайте лишь то, в чем вы уверены на сто процентов. Начало осени будет для вас особенно продуктивным временем.

Лев. Этой осенью любое начинание Львов закончится успехом. Пробуйте что-то новое и постоянно развивайтесь. Не избегайте новых знакомств, ведь они могут принести вам много приятных вещей. Пробуйте себя в разных сферах деятельности, у вас все получится.

Овен - один из самых благополучных знаков Зодиака этой осенью. Это время года обещает Овнам успех в бизнесе. Если у вас есть новые идеи, которые вы боялись до этого попробовать, то осень - самое лучшее время. Не следуйте четкому плану, прислушивайтесь к дельным советам.