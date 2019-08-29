Принц Уильям и Кейт Миддлтон разорвали отношения с Гарри и Меган Маркл

Герцог и герцогиня Кембриджские разругались с герцогом и герцогиней Сассекскими. Слухи, которые уже более года ходят вокруг тяжелых отношений между братьями и их женами, получили новое подтверждение.

Недавно Кейт с супругом убрали из названия некогда совместного фонда все упоминания о Гарри и его жене. Теперь он носит название «Королевский фонд герцога и герцогини Кембриджских».

К слову, и раньше отношения между братьями не были идеальными. Известно, что Уильям был против брака брата, а Кейт не смогла найти общий язык с американкой Маркл. Последняя с пренебрежением относится к королевским традициям, да и характер Маркл не слишком прост.