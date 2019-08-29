Чт, 29.08.2019
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  • Принц Уильям и Кейт Миддлтон разорвали отношения с Гарри и Меган Маркл

Принц Уильям и Кейт Миддлтон разорвали отношения с Гарри и Меган Маркл

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

ФОТО: PA Wire/PA Images/Scanpix

Слухи о скандалах в королевской семье нашли подтверждение.

Герцог и герцогиня Кембриджские разругались с герцогом и герцогиней Сассекскими. Слухи, которые уже более года ходят вокруг тяжелых отношений между братьями и их женами, получили новое подтверждение.

Недавно Кейт с супругом убрали из названия некогда совместного фонда все упоминания о Гарри и его жене. Теперь он носит название «Королевский фонд герцога и герцогини Кембриджских».

К слову, и раньше отношения между братьями не были идеальными. Известно, что Уильям был против брака брата, а Кейт не смогла найти общий язык с американкой Маркл. Последняя с пренебрежением относится к королевским традициям, да и характер Маркл не слишком прост.

Что касается фонда, то ранее младшая чета решила бросить совместную затею и основать свой. После подобного Миддлтон и Уильям просто зафиксировали разрыв, дав фонду новое, исключительно свое, имя. При этом, работа фонда продолжится, а их позиция по отношению к младшим беглецам, была поддержана большинством британцев.

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