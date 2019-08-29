Астролог Павел Глоба назвал четыре самых жестоких знака Зодиака, которым нравится страдание других

Известный российский астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, представители которых отличаются особой жестокостью и даже наслаждаются страданиями других, пишет Topnews.
Первым представителем такой группы знаков Зодиака, по мнению Павла Глобы, является знак Близнецы. Эти люди при первой встрече стараются казаться не теми, кем они являются на самом деле. Они буквально сочиняют о себе красивые истории, чтобы у собеседника сложилось наиболее благоприятное впечатление. Затем при развитии отношений Близнецы могут не задумываясь подставить другого, а затем с упоением наслаждаться негативными для другого результатами своих действий.
Скорпионы с рождения могут отличаться агрессией и достаточно злобной натурой. Если плохо Скорпиону, то страдать будут и все окружающие. Негативная энергетика представителей этого знака помогает им влиять на других, и если им удается кого-то публично унизить, они будут еще долго возвращаться мыслями к этому моменту и испытывать от этого удовольствие.
Рыбы постоянно ощущают, что мир недооценивает их таланты. Представителям этого знака чудятся притеснение и дискриминация. И вместо того чтобы продолжать упорно трудиться над развитием своих талантов, они начинают вставлять палки в колеса всем окружающим, даже близким людям. Если кто-то их стараниями падает лицом в грязь, Рыбы будут искренне счастливы какое-то время.