Астролог Павел Глоба назвал четыре самых жестоких знака Зодиака, которым нравится страдание других

Первым представителем такой группы знаков Зодиака, по мнению Павла Глобы, является знак Близнецы. Эти люди при первой встрече стараются казаться не теми, кем они являются на самом деле. Они буквально сочиняют о себе красивые истории, чтобы у собеседника сложилось наиболее благоприятное впечатление. Затем при развитии отношений Близнецы могут не задумываясь подставить другого, а затем с упоением наслаждаться негативными для другого результатами своих действий.

Скорпионы с рождения могут отличаться агрессией и достаточно злобной натурой. Если плохо Скорпиону, то страдать будут и все окружающие. Негативная энергетика представителей этого знака помогает им влиять на других, и если им удается кого-то публично унизить, они будут еще долго возвращаться мыслями к этому моменту и испытывать от этого удовольствие.

Водолеи, как правило, являются довольно безобидными людьми, но в стрессовой ситуации представители этого знака Зодиака мгновенно теряют лицо. Они могут подставить, оговорить или поступить очень некрасиво ради спасения собственной шкуры. И если кому-то становится хуже, чем им, Водолеи могут успокаиваться.