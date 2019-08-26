Астролог Павел Глоба назвал неудачные дни для всех знаков Зодиака

Известный российский астролог Павел Глоба рассказал, в какие дни представителям разных знаков Зодиака следует проявлять осторожность.

Так, по словам Павла Глобы, неудачным днем для Овнов является пятница. Специалист советует представителям этого знака Зодиака посвящать этот день отдыху и не планировать на него ничего важного.

Не самый благоприятный день для Тельцов - это вторник. Вы можете ввязятся в конфликт или испытать эмоциональное напряжение. Это точно не ваш день. Постарайтесь не посвящать его значимым событиям.

Для Близнецов тяжелым является понедельник. Успех в этот день точно не на вашей стороне. Отпустите ситуацию и дождитесь более благоприятных дней для решения проблем.

Для Раков, по словам Павла Глобы, нет одного неудачного дня, но представители этого знака могут испытывать беспокойства, когда Луна меняет свою форму. Этому знаку Зодиака необходимо отслеживать полнолуние и Новолуние, и не заниматься в эти дни тяжелым как интеллектуальным, так и физическим трудом.

Львов преследуют неудачи по субботам. В этот день представители самого царственного знака Зодиака демонстрируют не самые лучшие свои черты характера. Постарайтесь не начинать в этот день важных дел, чтобы не испортить репутацию.

Девы могут проявлять агрессию в последние дни месяца. Также как у Раков у них нет определенного неудачного дня в неделе. Постарайтесь к концу месяца завершить максимум важных дел и отдохнуть в этот период.

У Весов наименее удачный день - это вторник. В этот период они наиболее раздражены и даже агрессивны. Постарайтесь просто пережить вторники и не делать «резких движений» в этот период.

Неудачным днем для Скорпионов является пятница. Вы можете завязать ссору на ровном месте и буквально «бросаться» на окружающих. Помните, что пятница - не ваш день и не планируйте ничего важного на нее.

У Стрельцов множество неприятных сюрпризов происходят, как правило, по средам. В этот день вы чувствуете усталость и можете провоцировать конфликты с близкими.

Самый неудачный день для Козерогов - четверг. Откажитесь от серьезных планов на этот день, старайтесь не принимать никаких значимых решений.

Для Водолеев неудачным является воскресный день. Перед началом рабочей недели представители этого знака Зодиака чувствуют раздражительность и даже депрессию.