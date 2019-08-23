Константин Богомолов об отношениях с Ксенией Собчак: «Для меня это навсегда»

37-летняя Ксения Собчак и 44-летний Константин Богомолов предпочитают не комментировать свою личную жизнь. Однако на днях худрук Театра на Малой Бронной все же затронул тему отношений с возлюбленной в беседе с журналистами "МК".
Константин не стал раскрывать подробностей их скорой свадьбы с Ксенией, однако публично признался ей в любви.
Я могу только сказать одно, и это не скрываю: я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда,
— сказал Богомолов.
В интервью Константин также назвал Ксению одним из самых "тонких, ранимых, талантливых людей", которых он встречал в жизни, а также фантастической мамой и удивительным другом, пишет Сплетник. На вопрос журналистов о том, запретит ли Богомолов возлюбленной выставлять напоказ личную жизнь после свадьбы, худрук ответил философски:
Кто я такой, чтобы что-то запрещать Ксении?! Я очень уважаю человека, который рядом со мной.
В беседе с журналистами Константин Богомолов также признался, что пока не планирует давать Ксении роль в одной из постановок в Театре на Малой Бронной — по словам режиссера, личные отношения с возлюбленной для него гораздо важнее, чем творческие. Вместе с тем Богомолов признал, что Собчак — "суперталантлива", и сказал, что был бы рад развитию ее актерской карьеры.
Напомним, что в начале августа в прессе появилась информация о том, что 13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграют свадьбу, подробности которой пока не раскрываются. Впервые же об отношениях журналистки и режиссера в светских кругах заговорили осенью прошлого года, когда Ксения еще была официально замужем за Максимом Виторганом, с которым воспитывает двухлетнего сына Платона.
В начале марта Собчак и Виторган заявили о расставании, после чего Ксения начала открыто выходить в свет с Константином. Кстати, незадолго до этой истории (осенью 2018 года) Константин развелся со своей супругой Дарьей Мороз. От этого брака у режиссера осталась восьмилетняя дочь Анна.