Чт, 22.08.2019
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Обезьяна обокрала Бузову на Бали — видео

Ольга Бузова

ФОТО: Instagram

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась своим фанатам в Instagram, что во время поездки на Бали её обокрала обезьяна. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Ura.ru.

В "Сториз" певица опубликовала несколько видеороликов, на которых сперва рассказывала про "прикольных" обезьянок, которые в изобилии обитают возле храма Улувату, куда она, собственно, и приехала на экскурсию. На записи можно даже заметить подкрадывающегося хулигана.

Однако уже на следующем видео настроение Ольги меняется на кардинально противоположное, поскольку одна из милашек запрыгнула певице на лицо и сорвала солнечные очки, которые тут же начала грызть.

Немного посокрушавшись из-за потери аксессуара известного бренда, Бузова продолжила свой поход по святому месту и предупредила всех, кто когда-либо соберётся посетить то же место, что и она, о необходимости обезопасить себя от подобных ситуаций.

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