Ср, 21.08.2019
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  • Украинская певица обвинила Ольгу Бузову в плагиате

Украинская певица обвинила Ольгу Бузову в плагиате

Ольга Бузова.

ФОТО: Instagram

Украинская исполнительница Оля Полякова заявила, что известная телеведущая и певица Ольга Бузова скопировала идею её клипа. Знаменитость поделилась коллажем из фотографий, в котором сравнила кадры из своего видеоролика с роликом российской исполнительницы, пишут Аргументы.

"Приятно быть цитируемым живым классиком", - подписала пост украинская певица в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Подписчики, в свою очередь, разделились на два лагеря: одни поддержали заявление Поляковой о плагиате, другие считают, что подобных клипов много и сейчас мода на 90-е.

И песня в вашем репертуаре,

А вот вокал и харизму не купишь ни за какие деньги,

В таком случае, вы украли образ Аллегровой!

Если серьёзно, то Оля Бузова не знает Полякову,

- отметили пользователи.

Уточняется, что речь идёт о песнях Ольги Поляковой "Королева ночи" и Ольги Бузовой "Лайкер".

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