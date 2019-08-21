Украинская певица обвинила Ольгу Бузову в плагиате

Украинская исполнительница Оля Полякова заявила, что известная телеведущая и певица Ольга Бузова скопировала идею её клипа. Знаменитость поделилась коллажем из фотографий, в котором сравнила кадры из своего видеоролика с роликом российской исполнительницы, пишут Аргументы.
"Приятно быть цитируемым живым классиком", - подписала пост украинская певица в Instagram.
Подписчики, в свою очередь, разделились на два лагеря: одни поддержали заявление Поляковой о плагиате, другие считают, что подобных клипов много и сейчас мода на 90-е.
И песня в вашем репертуаре,
А вот вокал и харизму не купишь ни за какие деньги,
В таком случае, вы украли образ Аллегровой!
Если серьёзно, то Оля Бузова не знает Полякову,
- отметили пользователи.
Уточняется, что речь идёт о песнях Ольги Поляковой "Королева ночи" и Ольги Бузовой "Лайкер".