Ольгу Бузову засняли уже с новым парнем после видео со страстным поцелуем

Обычно певица форсирует одни слухи и отвергает другие, но даже честному слову Ольги мало кто верит. Только недавно прогремела история про её отношения с Олегом Майями, как на горизонте появился другой — на которого певица тоже не так давно усиленно намекала.

В своём новом клипе "Лайкер" Ольга Бузова снялась вместе с 26-летним пранкером Давидом Манукяном, он же Dava. Певица выкладывала с ним фото и добавляла к ним провокационные надписи, но фанаты считали, что это просто шутка. Пока у Лайфа не появилось видео, которое заставляет задуматься, действительно ли это был хайп.