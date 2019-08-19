Как я могу понять, что у меня случился инсульт?

Вот распространённые симптомы инсульта:

Онемение половины лица;

Потеря сил и покалывание;

Спонтанная потеря зрения;

Очень сильная головная боль.

Если вам кажется, что у вас случился инсульт, вот три способа проверить это:

1. Попробуйте что-то сказать

Во время инсульта человеку может быть трудно говорить. Попытайтесь что-нибудь произнести: например, своё имя или любую другую фразу.

Если вам трудно выговаривать слова, это может быть признаком инсульта.

2. Улыбнитесь

Обычно улыбка выглядит одинаково по обеим сторонам рта. Если улыбка не симметричная, то есть одна сторона рта повёрнута вниз, это может быть инсульт.

3. Вытяните руки

Вытяните руки перед собой. Если вы не можете держать их ровно, потому что вам не хватает сил, это может быть признаком инсульта.