Битва экстрасенсов: мистические способности знаков Зодиака

5 МЕСТО — ОВЕН

Если ваш избранник или избранница Овен, и вы решили сделать вид, что отправляетесь на мирное мероприятие, а сами задумали нечто другое (вы понимаете, о чем речь), то лучше не делать этого. Ваша вторая половина не сможет не заметить и не почувствовать обман. Также надо отметить, что Овны практически безошибочно разбираются в людях. Внутренний «фильтр» от природы многоступенчат, поэтому проскользнуть в ближайшее окружение будет нелегко. В профессии Овны не бояться отвественности, им подходят руководящие должности, особенно при прямом контакте с подчиненными. Их любят, уважают, ценят.

4 МЕСТО — БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы обладают неким врожденный даром находить потерянное. Это нельзя приравнять зачастую к экстрасенсорике, но и отрицать тоже нельзя. Если ваши друзья или близкие рождены «Близнецами», то наверняка вы замечали что-то подобное. Надо отметить, что если у других представителей знака зодиака некоторые способности распаиваются с годами, то Близнецы с раннего возраста способны удивить своих родителей. Помимо всего прочего абсолютно точно в каждом из них есть своеобразное «раздвоение» (словно две стороны у медали), и именно этот факт дает этим людям возможность чувствовать мир под разными углами. Им знакома та «изнанка», о которой многие даже не догадываются.

3 МЕСТО — ВОДОЛЕЙ

От природы люди, рожденные под знаком Водолея, наделены эмпатией, которая при сильной эмоциональной привязанности способна трансформироваться в дар предвидения. Если ваш близкий Водолей перед дальней дорогой говорит, что «душа не на месте» — ему стоит верить. Но не стоит пользоваться этим даром как барометром поездок. Водолей не предсказывает по заказу, только по порыву души. Мощный эмоциональный уровень, который с возрастом только растет, дает возможность представителям этого знака зодиака часто владеть ситуацией. Вот почему в профессии они властные, целеустремленны, часто занимающие лидирующие позиции.

2 МЕСТО — ТЕЛЕЦ

Сильная черта Тельцов — логика. Логика, возведенная в абсолют, творит чудеса. Порой, просчитав заранее варианты, Телец дает готовый ответ на вопрос — как оказаться в нужное время в нужном месте. Но не заблуждайтесь, дело не только в расчете, но и в везении, которым высшие силы щедро поделились с Тельцом. Поэтому представители этого знака зодиака совершенно точно имеют некий природный магнетизм, который позволяет им достигать высоких результатов во многих областях. Не смотрите, что Тельцы много молчат, либо делают вид, что им что-то неинтересно. Все совсем не так. Вечный анализ и предрасположенность к верным выводам придает им некую неуязвимость.

1 МЕСТО — СКОРПИОН