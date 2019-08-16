Неужели это Алла? Фанаты обсуждают детское фото Пугачевой с бантом

В сети появился фотоколлаж из двух снимков певицы Аллы Пугачевой. Один из них всем хорошо известен еще с 1980-х годов. А вот детское фото поклонники увидели впервые.

На вид Примадонне года три. На коротко подстриженных волосах закреплен бант светлого цвета. Девочка заинтересованно смотрит поверх камеры.

Казалось бы, милый детский снимок должен был всем понравиться. Но подписчики фан-группы Пугачевой в Instagram удивились, как это ее дочь Лиза совсем не похожа на нее.