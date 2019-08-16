Неужели это Алла? Фанаты обсуждают детское фото Пугачевой с бантом

В сети появился фотоколлаж из двух снимков певицы Аллы Пугачевой. Один из них всем хорошо известен еще с 1980-х годов. А вот детское фото поклонники увидели впервые.
На вид Примадонне года три. На коротко подстриженных волосах закреплен бант светлого цвета. Девочка заинтересованно смотрит поверх камеры.
Казалось бы, милый детский снимок должен был всем понравиться. Но подписчики фан-группы Пугачевой в Instagram удивились, как это ее дочь Лиза совсем не похожа на нее.
Но нашлись и преданные поклонники, которые в очередной раз восхитились своим кумиром. «Кто бы сказал, что эта смешная девочка достигнет такой высоты! Любите и поощряйте детей и любые высоты будут их!» — написал один из них. «Алла такая красивая здесь!» — поддержал другой. «Это самая красивая женщина, которую я знаю. Огромный богатый ее внутренний мир по-разному красиво отображается на ее внешности. Поэтому она всегда разная и интересная», — отметил третий.