«Поели, теперь можно и поспать»: ученые открыли новый способ похудения

Похудеть, не ограничивая себя в количестве и качестве пищи, можно, если не есть позднее двух часов дня. К такому выводу пришли ученые из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона в Батон-Руж, Луизиана. Они доказали, что если определенным образом подстроить прием пищи под циркадные ритмы (своего рода биологические часы, связанные с режимом бодрствования и сна), то это помогает сбрасывать вес. Секрет, по их мнению, заключается в том, чтобы съедать весь рацион в первой половине дня. Исследование, которое изучил News.ru, показало, что такой режим питания помогает снизить аппетит, эффективнее сжигать жир и улучшить общее метаболическое здоровье.