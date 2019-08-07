Нельзя быть сексуальной такой! Михалкова из «Уральских пельменей» в прозрачном наряде произвела фурор

Причем на фото к публикации Юлия предстала перед фолловерами в довольно вызывающем образе - на розовое боди с длинным рукавом она одела прозрачных плащ, дополнив образ ярким платком и красными ботильонами на шпильке. Вопрос же артистки заключался в том, понимают ли они ее обзоры об уходе за собой или про косметику. В частности: знают ли мужчины, что такое хайлайтер?