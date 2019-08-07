Нельзя быть сексуальной такой! Михалкова из «Уральских пельменей» в прозрачном наряде произвела фурор

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова решила обратиться к мужской половине подписчиков ее Instagram (55 процентов), которые оставляют львиную долю комментариев к ее блогам и публикациям.
Причем на фото к публикации Юлия предстала перед фолловерами в довольно вызывающем образе - на розовое боди с длинным рукавом она одела прозрачных плащ, дополнив образ ярким платком и красными ботильонами на шпильке. Вопрос же артистки заключался в том, понимают ли они ее обзоры об уходе за собой или про косметику. В частности: знают ли мужчины, что такое хайлайтер?
«По статистике мой Инстаграм смотрят 45% женщин и 55% мужчин. Интересно, когда я пишу про уход, мужчины, вы все понимаете? Например, вы знаете что такое #хайлайтер? И для чего? Пишите», - задала вопрос Михалкова.
Подписчики же отозвались на запрос Михалковой, заявив по-честному, что ничего они в этом не понимают, но фото оценивают по достоинству.