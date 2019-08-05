Таро-прогноз на неделю с 5 по 11 августа

Провести неделю с максимальной пользой помогут подсказки старших Арканов таро. Благодаря им каждый представитель зодиакальных созвездий сможет привлечь в жизнь удачу с 5 по 11 августа 2019 года.
Расклады карт таро пользуются популярностью вот уже вторую сотню лет. Эксперты сайта dailyhoro.ru, составляя точные прогнозы, используют старшие Арканы, которые наиболее точно описывают ситуацию, а также помогают понять, какое направление приведет к успеху. Благодаря своевременным предупреждениям каждый сможет оставить неприятности за спиной и прийти к долгожданной цели, не теряя времени и сил.
Овен
«Император» указывает Овнам на важность ответственности и дисциплины. Благодаря этим качествам они смогут достичь необходимых результатов и в срок выполнить все запланированные дела.
«Суд» предвещает освобождение от забот и преодоление трудностей. По этому Аркану Овны не должны отвлекаться от поставленных задач, чтобы исключить промахи и ошибки. Также по этой карте Овны смогут противостоять недоброжелателям и отстоять свое честное имя.
По карте «Смерть» Тельцам в начале недели предстоит попрощаться с прошлым. Аркан указывает Тельцам на то, что некоторые из их целей перестали быть актуальными, а значит, на них не нужно тратить время. Настала пора обновлений, которые позволят развиваться, а не стоять на одном месте.
«Башня» перекликается с картой «Смерть» и также советует Тельцам сбросить с себя оковы, мешающие дальнейшему развитию. Тельцам пора перестать ограничивать себя, цепляясь за устаревшие идеалы.
«Отшельник» сулит благоприятный период в жизни, когда можно на время оставить насущные дела, чтобы отдохнуть, восстановить запас сил и энергии. По этой карте Тельцы смогут отправиться в долгожданный отпуск или устроить себе пару разгрузочных дней.
Близнецы
«Иерофант» говорит Близнецам о том, что они должны заниматься осмысленным трудом и двигаться к достижению цели, будучи уверенными в том, что поступают правильно. По этой карте нужно отказаться от гордыни и помогать тем, кому нужна помощь, чтобы удача не отвернулась.
Карта «Суд» означает, что Близнецы в середине недели смогут понять, какие шаги им следует предпринять для того, чтобы завершить начатое. Не исключено, что делать ничего не придется и нужно лишь выждать время, чтобы ситуация прояснилась. Понять, что именно предстоит, помогут знаки судьбы.
Аркан «Солнце» предвещает завершение трудностей. По этой карте Близнецы смогут начать что-то грандиозное, привлечь в жизнь успех и процветание, а также получить приятные новости. Также по этому Аркану появляется возможность взять паузу и отдохнуть от дел, чтобы восполнить запас энергии.
Рак
По карте «Маг» Раки смогут достичь определенных успехов в деловой среде, если проявят настойчивость. У них есть потенциал, который необходимо использовать для решения сложных задач и продвижения по карьерной лестнице.
«Отшельник» сообщает Ракам о том, что одиночество в данный момент может привести их к лучшей жизни. Временная изоляция, даже частичная, поможет разобраться с насущными вопросами, навести порядок в мыслях и найти для себя верное направление, которое приведет к успеху. Самостоятельные поиски важны, ведь окружение может дать неверные советы, и Раки лишь потеряют время, выполняя ненужную работу.
Аркан «Мир» значит, что Львам необходимо обретение внутренней гармонии. Это позволит достичь счастья в деловой и личной жизни, отказаться от дел, ведущих в тупик, и направить силы на завоевание новых вершин.
«Император» в раскладе говорит о том, что середина недели будет удачным временем для развития в деловой среде. Львам не стоит преследовать корыстные цели и хвастаться своими достижениями, принижая успехи окружения. В этом случае у них получится заручиться поддержкой коллег и достичь коллективного успеха.
По карте «Суд» происходит освобождение от всего лишнего и приносящего страдания. Совет Аркана — поставить точку в делах, которые зашли в тупик, оставить общение с токсичными людьми и закрыть двери прошлого, чтобы не тормозить собственное развитие.
Дева
«Башня» указывает Девам путь к благополучию, однако для этого нужно взять себя в руки и отказаться от старых привычек. Настойчивость и сила воли помогут раздвинуть рамки повседневности, чтобы обрести новые цели и возможности.
«Колесница» сулит Девам удачное разрешение трудностей, но для этого нужно идти вперед и не откладывать дел в долгий ящик. Готовность к активным действиям позволит Девам приблизиться к цели или мечте за короткий срок.
Весы
Весам Аркан «Дурак» предвещает ситуацию, когда необходимо исправить допущенные ранее ошибки или обратить внимание на кажущиеся незначительными мелочи. Это необходимо для того, чтобы исключить заминки в делах и не одурачить самих себя из-за невнимательности или халатного отношения к работе.
В середине недели Весы смогут поставить точку в спорном деле и освободиться от всего, что мешает достижению счастья. Аркан «Суд» подчеркивает необходимость честного труда и отказа от потакания слабостям. Это позволит без труда достичь превосходных результатов и не допустить оплошности.
«Колесо фортуны» сообщает о событии, которое может весьма повлиять на жизнь Весов. По этой карте судьба преподносит урок, который важно запомнить. Не всегда по этой карте нужно готовиться к активным действиям, но Весы должны продумать для себя решительные шаги на случай, если это потребуется.
Скорпион
«Колесница» указывает на возможность развития и достижения намеченных целей, однако для этого Скорпионам нужно быть внимательными и не переоценить собственные силы. По этой карте успех приходит к тем, кто трудится для себя и не останавливается, встретившись с препятствиями на пути.
«Умеренность» говорит о разрешении проблем, но в перспективе. По этой карте важно обрести внутреннюю гармонию, чтобы исключить ошибки. Спешка может привести к непредвиденным и не самым лучшим результатам.
Стрелец
Аркан «Маг» означает для Стрельцов период, когда нужно не следовать проторенным путем, а находить способы достичь цели с помощью новых методов. По этой карте удача ждет тех, кто не побоится преодолевать препятствия на пути к мечте.
По карте «Сила» Стрельцы смогут преодолеть все трудности, однако для этого им потребуется смелость. В середине недели важно перешагнуть через внутренние страхи, которые чаще всего беспочвенны и указывают на то, что Стрельцов попросту пугает неизвестность.
Карта «Башня» в раскладе свидетельствует о том, что в конце недели Стрельцы могут столкнуться с трудностями. Их стабильное положение пошатнется, и то, что считалось незыблемым, может рухнуть в одночасье. Совет Аркана — не цепляться за отжившее и даже в хаосе не терять голову. Со временем ситуация наладится, и станет понятно, что изменения произошли вовремя.
Козерог
«Сила» сообщает Козерогам о возможности достичь всего, что было запланировано. Совет карты — использовать приобретенные навыки и умения, а также сотрудничать с окружением, чтобы заручиться их поддержкой.
Аркан «Дьявол» несет в себе предупреждение. По этой карте Козероги могут сбиться с пути и зайти в тупик, если будут потакать своим слабостями откладывать дела в угоду развлечениям. Карта также говорит о необходимости борьбы с искушениями и превратностями судьбы.
По карте «Дурак» излишняя импульсивность в конце недели может стать причиной конфликтов и неприятностей. Козероги должны быть осторожны с высказываниями, чтобы ненароком не обидеть близких.
Водолей
«Дьявол» указывает Водолеям на тернистый путь, полный искушений. По этой карте в начале недели Водолеям важно поставить перед собой задачу и выполнять ее, не отвлекаясь на посторонние дела. В таком случае будет проще отказываться от соблазнов и прийти к заветной победе.
Аркан «Башня» символизирует переход на новый жизненный этап. По этой карте Водолеи смогут начать что-то новое и увлекательное, если перестанут держаться за прошлое и найдут в себе силы двигаться дальше.
«Солнце» является позитивным Арканом, и по этой карте в жизнь врываются положительные перемены. Совет карты — наслаждаться жизнью и смело идти к поставленной цели, не забывая об ответственности и честности.
Рыбы
Начало второй недели августа будет удачным для Рыб. По карте «Звезда» они могут быть уверены в том, что выбрали верное направление. Все, что остается — идти, не сворачивая, и не торопить события, чтобы в спешке не пропустить счастливых знаков судьбы.
«Правосудие» указывает на время, когда Рыбы будут пожинать плоды приложенных ранее усилий. Что они получат — награду или порицание — будет зависеть оттого, насколько Рыбы были честны перед собой и окружением, пытались ли обманом заполучить блага или честно трудились.
«Колесо фортуны» в раскладе появляется тогда, когда жизнь делает очередной поворот. В конце недели Рыбам не удастся повлиять на происходящие события, но они смогут использовать их себе во благо, если не поддадутся панике и перестанут искать во всем злой рок.