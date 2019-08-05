Таро-прогноз на неделю с 5 по 11 августа

Скорпион

«Отшельник» в раскладе Скорпионов предупреждает о том, что поспешность может привести к нежелательным последствиям. По этой карте стоит взять паузу на обдумывание и поиск лучшего решения.

«Колесница» указывает на возможность развития и достижения намеченных целей, однако для этого Скорпионам нужно быть внимательными и не переоценить собственные силы. По этой карте успех приходит к тем, кто трудится для себя и не останавливается, встретившись с препятствиями на пути.

«Умеренность» говорит о разрешении проблем, но в перспективе. По этой карте важно обрести внутреннюю гармонию, чтобы исключить ошибки. Спешка может привести к непредвиденным и не самым лучшим результатам.

Стрелец

Аркан «Маг» означает для Стрельцов период, когда нужно не следовать проторенным путем, а находить способы достичь цели с помощью новых методов. По этой карте удача ждет тех, кто не побоится преодолевать препятствия на пути к мечте.

По карте «Сила» Стрельцы смогут преодолеть все трудности, однако для этого им потребуется смелость. В середине недели важно перешагнуть через внутренние страхи, которые чаще всего беспочвенны и указывают на то, что Стрельцов попросту пугает неизвестность.

Карта «Башня» в раскладе свидетельствует о том, что в конце недели Стрельцы могут столкнуться с трудностями. Их стабильное положение пошатнется, и то, что считалось незыблемым, может рухнуть в одночасье. Совет Аркана — не цепляться за отжившее и даже в хаосе не терять голову. Со временем ситуация наладится, и станет понятно, что изменения произошли вовремя.

Козерог

«Сила» сообщает Козерогам о возможности достичь всего, что было запланировано. Совет карты — использовать приобретенные навыки и умения, а также сотрудничать с окружением, чтобы заручиться их поддержкой.

Аркан «Дьявол» несет в себе предупреждение. По этой карте Козероги могут сбиться с пути и зайти в тупик, если будут потакать своим слабостями откладывать дела в угоду развлечениям. Карта также говорит о необходимости борьбы с искушениями и превратностями судьбы.

По карте «Дурак» излишняя импульсивность в конце недели может стать причиной конфликтов и неприятностей. Козероги должны быть осторожны с высказываниями, чтобы ненароком не обидеть близких.

Водолей

«Дьявол» указывает Водолеям на тернистый путь, полный искушений. По этой карте в начале недели Водолеям важно поставить перед собой задачу и выполнять ее, не отвлекаясь на посторонние дела. В таком случае будет проще отказываться от соблазнов и прийти к заветной победе.

Аркан «Башня» символизирует переход на новый жизненный этап. По этой карте Водолеи смогут начать что-то новое и увлекательное, если перестанут держаться за прошлое и найдут в себе силы двигаться дальше.

«Солнце» является позитивным Арканом, и по этой карте в жизнь врываются положительные перемены. Совет карты — наслаждаться жизнью и смело идти к поставленной цели, не забывая об ответственности и честности.

Рыбы

Начало второй недели августа будет удачным для Рыб. По карте «Звезда» они могут быть уверены в том, что выбрали верное направление. Все, что остается — идти, не сворачивая, и не торопить события, чтобы в спешке не пропустить счастливых знаков судьбы.

«Правосудие» указывает на время, когда Рыбы будут пожинать плоды приложенных ранее усилий. Что они получат — награду или порицание — будет зависеть оттого, насколько Рыбы были честны перед собой и окружением, пытались ли обманом заполучить блага или честно трудились.