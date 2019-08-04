Водолеев ждет откровенный разговор со второй половинкой, а Львов — перемены! Гороскоп на неделю

Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака. Какие перемены произойдут в сферах любви, финансов и работы на следующей неделе, рассказывает «Экспресс газета».
Гороскоп на неделю с 5 августа: Лев
Любовь. Первая декада августа не слишком подходит для любовных подвигов, что вас не печалит — есть дела и поважнее.
Деньги. Чтобы повысить доход, нужно попросить. Но Львы отказываются выключать гордость и пока остаются при своем.
Работа. Успешная неделя для тех, кто находится в поисках работы или жаждет перемен: ваши старания наконец приводят к желанному результату.
Гороскоп на неделю с 5 августа: Дева
Любовь. Девы в ближайшее время падки на внешнюю привлекательность. Не лучшее время для выбора партнера, вы рискуете обмануться.
Деньги. Возможностей подзаработать достаточно, но вы можете позволить себе проигнорировать их и провести время в удовольствие.
Работа. Понедельник начнется в субботу. Едва вы успеете расслабиться после трудовой недели, как от отдыха начнут отрывать срочные звонки и письма.
Гороскоп на неделю с 5 августа: Весы
Любовь. Добиваться от любимого человека чего бы то ни было намеками значит получить в итоге полную неожиданность. Только честность и прямолинейность правят бал.
Деньги. Вклады светила советуют делать с минимальными рисками, даже если выгодность снижается.
Работа. Трудовые будни легки и приятны. Но в конце недели придется озадачиться вопросом, принесенным с работы кем-то из домашних.
Гороскоп на неделю с 5 августа: Скорпион
Любовь. Холодность проходит под напором спутника. Пока свободные Скорпионы сейчас могут сделать выбор, а влюбленные — простить обиды.
Деньги. Режим экономии объявляет кто-то из домашних, вам остается согласиться и поберечь деньги.
Работа. Если период сводит с высокопоставленными людьми, не тушуйтесь! Общение пройдет как надо, а вы еще и себя зарекомендовать сумеете.
Гороскоп на неделю с 5 августа: Стрелец
Любовь. На личном фронте пока без перемен, но Стрельцы влюблены — в себя, в хорошем смысле слов. Вы довольны собственной персоной и начинаете притягивать заинтересованные взгляды.
Деньги. Поездки бьют по кошельку, даже если изначально они планировались как бюджетные. Будьте готовы.
Работа. Руководство в приподнятом и даже игривом настроении. Самое время, чтобы аккуратно, но настойчиво озвучить давно беспокоящую просьбу.
Гороскоп на неделю с 5 августа: Козерог
Любовь. В прохладных отношениях произойдет неприятность, которая наконец пробьет лед между вами. Остальные Козероги едва справляются со своей страстью.
Деньги. Обострившаяся осторожность напрягает окружающих, но она в конце периода сохранит вам деньги. Все к лучшему.
Работа. Вдохновения и влечения к работе нет, так что главное, что вы делаете на рабочем месте, — ждете выходных.
Гороскоп на неделю с 5 августа: Водолей
Любовь. Любимый человек буквально сбивает с ног откровением. Новость сначала обескуражит, но окажется к лучшему.
Деньги. На неделе с 5 августа принимаются самые здравые финансовые решения — используйте время.
Работа. В результате пертурбаций в коллективе вы сближаетесь с коллегой, с которым и не рассчитали на теплые отношения и сотрудничество.
Гороскоп на неделю с 5 августа: Рыбы
Любовь.Грядут ссоры, но они будут полезны: и вы, и любимый человек сделаете важные выводы после примирения.
Деньги. Рыбы отказываются от ненужных услуг и трат, благодаря чему улучшают материальное положение.
Работа. Желание и стремление свернуть горы со вторника сходит на нет — коллектив слишком расслаблен, что заразительно.
Гороскоп на неделю с 5 августа: Овен
Любовь. Предстоит быть не только партнером, но и родителем, подбадривая и утешая спутника — он временно расклеился.
Деньги. Наиболее приятными и радующими станут спонтанные покупки. Только выходить за рамки бюджета гороскоп не советует.
Работа. В начале недели вас поглотит задача, которая до конца недели лишит возможности заниматься чем-либо кроме. Зато с какой гордостью собственной персоной вы уйдете в выходные после ее решения!
Гороскоп на неделю с 5 августа: Телец
Любовь. Тельцы без исключения засматриваются на противоположный пол. Финал истории светила не прогнозируют, но к субботе обещают вспышку эмоций.
Деньги. Вы улучшаете не только свое материальное положение, но и косвенно влияете на достаток кого-то из окружения.
Работа. Неуверенные действия на неделе с 5 августа опаснее, чем бездействия в профессиональном плане. Некоторые задачи можно отложить, чтобы избежать ошибок.
Гороскоп на неделю с 5 августа: Близнецы
Любовь. Избранник станет напарником в деле, которое никто из близких не поддержал. А вы еще раз убедитесь в верности выбора партнера.
Деньги. Финансовые вопросы, как личные, так и корпоративные, тесно связаны с юридической сферой.
Работа. Задач на текущую неделю не так много. Светила намекают, что порой Близнецы на рабочем месте даже будут скучать.
Гороскоп на неделю с 5 августа: Рак
Любовь. Романтика на этой неделе кажется скучной и приторной. Вашу пару ждет странный, но приятный досуг — хочет того партнер или нет.
Деньги. Скидки и выгодные предложения встречаются Ракам при ежедневном шопинге. На крупные покупки прогноз не распространяется.
Работа. Не знаем, что или кто станет вашим мотиватором, но на работу вы отправляетесь каждое утро с улыбкой и чуть ли не вприпрыжку.