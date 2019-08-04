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Водолеев ждет откровенный разговор со второй половинкой, а Львов — перемены! Гороскоп на неделю

Фото иллюстративное.

ФОТО: Aleksei Ivanov / PantherMedia / Aleksei Ivanov

Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака. Какие перемены произойдут в сферах любви, финансов и работы на следующей неделе, рассказывает «Экспресс газета»

Гороскоп на неделю с 5 августа: Лев

Любовь. Первая декада августа не слишком подходит для любовных подвигов, что вас не печалит — есть дела и поважнее. 

Деньги. Чтобы повысить доход, нужно попросить. Но Львы отказываются выключать гордость и пока остаются при своем.

Работа. Успешная неделя для тех, кто находится в поисках работы или жаждет перемен: ваши старания наконец приводят к желанному результату.

Гороскоп на неделю с 5 августа: Дева

Любовь. Девы в ближайшее время падки на внешнюю привлекательность. Не лучшее время для выбора партнера, вы рискуете обмануться.

Деньги. Возможностей подзаработать достаточно, но вы можете позволить себе проигнорировать их и провести время в удовольствие.

Работа. Понедельник начнется в субботу. Едва вы успеете расслабиться после трудовой недели, как от отдыха начнут отрывать срочные звонки и письма.

Гороскоп на неделю с 5 августа: Весы

Любовь. Добиваться от любимого человека чего бы то ни было намеками значит получить в итоге полную неожиданность. Только честность и прямолинейность правят бал.

Деньги. Вклады светила советуют делать с минимальными рисками, даже если выгодность снижается.

Работа. Трудовые будни легки и приятны. Но в конце недели придется озадачиться вопросом, принесенным с работы кем-то из домашних.

Гороскоп на неделю с 5 августа: Скорпион

Любовь. Холодность проходит под напором спутника. Пока свободные Скорпионы сейчас могут сделать выбор, а влюбленные — простить обиды.

Деньги. Режим экономии объявляет кто-то из домашних, вам остается согласиться и поберечь деньги.

Работа. Если период сводит с высокопоставленными людьми, не тушуйтесь! Общение пройдет как надо, а вы еще и себя зарекомендовать сумеете.

Гороскоп на неделю с 5 августа: Стрелец

Любовь. На личном фронте пока без перемен, но Стрельцы влюблены — в себя, в хорошем смысле слов. Вы довольны собственной персоной и начинаете притягивать заинтересованные взгляды.

Деньги. Поездки бьют по кошельку, даже если изначально они планировались как бюджетные. Будьте готовы.

Работа. Руководство в приподнятом и даже игривом настроении. Самое время, чтобы аккуратно, но настойчиво озвучить давно беспокоящую просьбу.

Гороскоп на неделю с 5 августа: Козерог

Любовь. В прохладных отношениях произойдет неприятность, которая наконец пробьет лед между вами. Остальные Козероги едва справляются со своей страстью.

Деньги. Обострившаяся осторожность напрягает окружающих, но она в конце периода сохранит вам деньги. Все к лучшему.

Работа. Вдохновения и влечения к работе нет, так что главное, что вы делаете на рабочем месте, — ждете выходных.

Гороскоп на неделю с 5 августа: Водолей

Любовь. Любимый человек буквально сбивает с ног откровением. Новость сначала обескуражит, но окажется к лучшему.

Деньги. На неделе с 5 августа принимаются самые здравые финансовые решения — используйте время.

Работа. В результате пертурбаций в коллективе вы сближаетесь с коллегой, с которым и не рассчитали на теплые отношения и сотрудничество.

Гороскоп на неделю с 5 августа: Рыбы

Любовь.Грядут ссоры, но они будут полезны: и вы, и любимый человек сделаете важные выводы после примирения. 

Деньги. Рыбы отказываются от ненужных услуг и трат, благодаря чему улучшают материальное положение. 

Работа. Желание и стремление свернуть горы со вторника сходит на нет — коллектив слишком расслаблен, что заразительно.

Гороскоп на неделю с 5 августа: Овен

Любовь. Предстоит быть не только партнером, но и родителем, подбадривая и утешая спутника — он временно расклеился.

Деньги. Наиболее приятными и радующими станут спонтанные покупки. Только выходить за рамки бюджета гороскоп не советует.

Работа. В начале недели вас поглотит задача, которая до конца недели лишит возможности заниматься чем-либо кроме. Зато с какой гордостью собственной персоной вы уйдете в выходные после ее решения!

Гороскоп на неделю с 5 августа: Телец

Любовь. Тельцы без исключения засматриваются на противоположный пол. Финал истории светила не прогнозируют, но к субботе обещают вспышку эмоций.

Деньги. Вы улучшаете не только свое материальное положение, но и косвенно влияете на достаток кого-то из окружения.

Работа. Неуверенные действия на неделе с 5 августа опаснее, чем бездействия в профессиональном плане. Некоторые задачи можно отложить, чтобы избежать ошибок.

Гороскоп на неделю с 5 августа: Близнецы

Любовь. Избранник станет напарником в деле, которое никто из близких не поддержал. А вы еще раз убедитесь в верности выбора партнера.

Деньги. Финансовые вопросы, как личные, так и корпоративные, тесно связаны с юридической сферой.

Работа. Задач на текущую неделю не так много. Светила намекают, что порой Близнецы на рабочем месте даже будут скучать.

Гороскоп на неделю с 5 августа: Рак

Любовь. Романтика на этой неделе кажется скучной и приторной. Вашу пару ждет странный, но приятный досуг — хочет того партнер или нет.

Деньги. Скидки и выгодные предложения встречаются Ракам при ежедневном шопинге. На крупные покупки прогноз не распространяется.

Работа. Не знаем, что или кто станет вашим мотиватором, но на работу вы отправляетесь каждое утро с улыбкой и чуть ли не вприпрыжку.

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