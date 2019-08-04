Фотографии матери Шепелева вызвали неоднозначную реакцию в Сети

Наталье Александровне в этом году исполнится 60 лет. Но в это сложно поверить, глядя на фотографию, которой поделился телеведущий на своей официальной странице в Instagram. На ней запечатлена удивительно красивая женщина с широкой улыбкой и идеальной укладкой.

Влюбленная в жизнь, непосредственная и легкая, просто красавица. Не могу понять, почему-то в этом декабре ей исполнится 60. Цифры отдельно, а мама отдельно,

- подписал кадры Дмитрий.

В свои почти шестьдесят лет Наталья Александровна готова к любым приключениям. Она прилетела к сыну из Минска на итальянское побережье, чтобы помочь с внуком.

Подписчики неоднозначно отреагировала на снимки матери Шепелева. Многие задаются вопросом, почему такая с виду образованная и добрая женщина не наставила сына на то, чтобы дать внуку общаться с родителями погибшей Жанны Фриске.