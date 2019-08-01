Анфиса Чехова показала соблазнительные формы в бикини

«Тот случай, когда купила самый сексуальный купальник в своей жизни... а лето неожиданно отключили. Но желание выгулять купальник так велико, что ты идешь в красивый закрытый бассейн», — подписала кадр Чехова.

Естественно, фотография быстро набрала огромное количество лайков и комментариев. Поклонники восхищаются формами Анфисы и просят ее почаще выставлять такие снимки. От фигуры Чеховой в восторге не только мужчины, но и женщины, которые считают формы Анфисы идеальными.

Напомним, что за последние три года Анфиса похудела на 30 килограммов. Чехова долгое время страдала от лишнего веса и никак не могла его сбросить, но смогла наконец избавиться от ненавистных килограммов. Артистка отказалась от сахара и мучного, а также постоянно занимается йогой. Теперь она полностью довольна своим телом и без какого-либо стеснения позирует в бикини и демонстрирует свои формы.