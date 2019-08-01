Год молчала: тяжелая химиотерапия вынудила Ротару выступать под «фанеру»

Незадолго до смерти Иосиф Кобзон в одном из интервью назвал Софию Ротару "главной фонограммщицей на эстраде".

"Мастер пения под фонограмму – Соня Ротару, – уверял Кобзон. – Она гениально попадает в записанную ранее песню – будет стоять рядом с вами, но никогда не узнаете, что она поет под "плюс".

Зрители недавнего "Славянского базара в Витебске" могли оценить справедливость слов Кобзона. Ротару там даже выходила в зал, но мало кто понял, что артистка лишь умело открывает рот.

"Соня Ротару всегда под фонограмму работала, – пояснил в интервью "Собеседнику" присутствовавший на том фестивале искусств музыкальный критик Сергей Соседов. – Неужели вы думаете, что в свои 72 года она запоет ни с того ни с сего живьем? Живого пения от Сони Ротару ожидать просто смешно. Такого быть не может: нельзя повернуть время вспять. Я в это не верю. У нее проблемы с легкими начались еще в 70-х годах. Говорили даже о туберкулезе. Песни Ротару, как и Пугачевой, уже давно спеты. Сказать им публике больше нечего".

Соседов прав – еще в 27 лет Ротару поставили убийственный диагноз – туберкулез легких. Певица опасалась, что страшный диагноз поставит крест на ее только-только начинающейся карьере. Ей пришлось принимать горы медикаментов и по сей день несколько раз в год приходится повторять курс лечения во избежание рецидивов. Прибегала артистка для подавления палочки Коха и к помощи химиотерапии. После первой тяжелой процедуры артистка, как говорят, почти год не пела. К тому же Софию Михайловну достала тяжелейшая астма, из-за которой у звезды начались проблемы с голосом. Певице пришлось даже переехать жить в Крым – только местный целебный морской воздух и помогал.