Назван предполагаемый убийца найденной в чемодане московской блогерши

В Москве по подозрению в убийстве бьюти-блогера Екатерины Караглановой задержали уже судимого 33-летнего тренера футбольной команды Максима Гареева. Как заявила пресс-служба в МВД.

Напомним, расчлененное тело девушки было найдено в съемной квартире девушки, упакованным в чемодан.

«В настоящее время подозреваемый в ее убийстве задержан. Это мужчина 1986 года», – рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии, которую озвучивает «Комсомольская правда», подозреваемым в убийстве блогера-модели Екатерины Караглановой оказался 33-летний тренер любительской футбольной команды Максим Гареев. Следователи нагрянули к нему в квартиру в Котельниках. Мужчина не стал отрицать, что это он нанес смертельные раны своей знакомой Кате. После этого хотел вынести труп девушки в чемодане, но Карагланова с ростом 170 см не влезла. Поэтому он закрыл квартиру, вынес окровавленные вещи в другом чемодане в лесополосу, где сжег. Сейчас его допрашивают следователи.

По словам Гареева, он тренирует любительскую футбольную команду, работал директором по ИТ в компании «РДТЕХ Разумные Деловые технологии» (оказывает помощь бизнесу своих клиентов посредством создания эффективных систем поддержки принятия решений), но коллеги его не помнят. Мужчина закончил Южно-Уральский государственный университет в Челябинске, изучал там информационные технологии.

«Мужчина точно был ранее судим. Он уроженец Башкортостана, прописка была в Котельниках», - рассказал «КП» источник, близкий к следствию.

По одной из версий, с Максим был любовником девушки, а в день убийства его зафиксировали камеры, находящиеся в подъезде. По другой, мужчина пришел к ней по объявлению, выбрав красотку на сайте интим-знакомств. От мужчин она получала немалые суммы, а Максим якобы предложил скромный гонорар. Девушка ценила себя высоко и оскорбила мужчину. Сказала, что он не может рассчитывать на секс с ней. Мужчину это взбесило.