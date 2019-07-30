«Отменное чувство юмора»: Светлана Лобода разместила неоднозначное фото

Дело в том, что Светлана Лобода опубликовала неоднозначный снимок, сидя на унитазе. На первый взгляд – обычный кадр, но если присмотреться, то можно увидеть возле ее ног на полу плакат с изображением лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Ко всему, геолокация на фото дает понять, что певица, вероятно, была на концерте группы, которая выступила 29 июля в Москве на стадионе в "Лужники".