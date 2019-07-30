Вт, 30.07.2019
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«Отменное чувство юмора»: Светлана Лобода разместила неоднозначное фото

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн.

ФОТО: Соцсети

Украинская певица Светлана Лобода озадачила поклонников новым постом в Instagram, пишет Сегодня.

Дело в том, что Светлана Лобода опубликовала неоднозначный снимок, сидя на унитазе. На первый взгляд – обычный кадр, но если присмотреться, то можно увидеть возле ее ног на полу плакат с изображением лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Ко всему, геолокация на фото дает понять, что певица, вероятно, была на концерте группы, которая выступила 29 июля в Москве на стадионе в "Лужники".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Многим поклонникам такой кадр показался странным и они восприняли это, как унижение солиста популярной группы. А ведь совсем недавно в прессе распространялись слухи о их бурном романе.

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