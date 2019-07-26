Видео: Валерия Меладзе высмеяли за слишком молодую возлюбленную

На видео певец везет в багажнике машины молодую девушку со связанными руками. Он привозит ее на конюшню. После Валерий занимается дрессировкой лошадей, а красавица обманом достает у него из кармана ключи от машины. Потом девушка кружит вокруг Меладзе на автомобиле, а он ведет ней диалог через открытое окно.

«Впечатление, что папа наказывает дочку», – пишут пользователи.

ФОТО: скриншот видео

Вместе с Валерием в этом клипе снялась 27-летняя Анастасия Полхова – участница конкурса красоты «Мисс Россия» 2016 года. Комментаторы сошлись во мнении, что девушка слишком молода и это смотрится нелепо.