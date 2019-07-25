Эстонская красотка дает совет: что делать, если надоел Инстаграм

"В последнее время мне стало скучно смотреть ленту Инстаграм. В некоторых людях я разочаровалась и поэтому отписалась от них", - начала 21-летняя Линд, у которой больше 36 000 подписчиков и Инстаграм.

"Вместо них я подписалась на некоторых артистов, писателей и так далее и, честно говоря, уже чувствую больше вдохновения", - написала путешественница.

"Мой совет - если чувствуешь, что Инстаграм тебя больше не привлекает, отпишись от людей, которые ничего тебе не дают как личности", - советует Линд.