Любовь с первого взгляда: британка решила выйти замуж за канделябр

Жительница британского города Лидс штата Йоркшир испытывает любовные чувства и влечение к неодушевленному предмету. Специалисты называют такое явление объектофилией. Аманда уже страдала от любви к американской Статуе Свободы, однако роман быстро закончился из-за большого расстояния. Теперь же мисс Либерти всерьез увлечена старинным канделябром и даже готовится заключить с ним неофициальный брак.

Аманда купила избранника на аукционе facebook.com/LibertyNY

Женщина увидела «избранника» в Интернете. По ее словам, это была любовь с первого взгляда. Она называет канделябр «светом своих очей». Покупка обошлась ей в 400 фунтов стерлингов. После пересылки из Германии возлюбленный занял место в доме Либерти и получил имя Люмьер. Девушка готовится к свадьбе основательно. Себе она купила платье и кольцо, предмету интерьера — нарядные украшения с красными бантами.

«У нас еще ничего не забронировано, у меня есть друзья по всему миру, и я хочу, чтобы все они были там. Я не хочу свадьбу без большого количества людей. Я не хочу, чтобы это были только я и Люмьер», — поделилась Аманда.

В честь канделябра британка даже сделала наколку на запястье. На ней Люмьер предстал в своем полном великолепии. «Знаю, что многие считают мое влечение к подсвечникам странным, но я не чокнутая», — приводит слова Аманды Mirror.

Тату с канделябром. ФОТО: Facebook