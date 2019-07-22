Любовь с первого взгляда: британка решила выйти замуж за канделябр

34-летняя Аманда Либерти (Amanda Liberty) купила старинный предмет на аукционе в Интернете. Британка утверждает, что это любовь, рассказывает Cosmo.
Жительница британского города Лидс штата Йоркшир испытывает любовные чувства и влечение к неодушевленному предмету. Специалисты называют такое явление объектофилией. Аманда уже страдала от любви к американской Статуе Свободы, однако роман быстро закончился из-за большого расстояния. Теперь же мисс Либерти всерьез увлечена старинным канделябром и даже готовится заключить с ним неофициальный брак.
Женщина увидела «избранника» в Интернете. По ее словам, это была любовь с первого взгляда. Она называет канделябр «светом своих очей». Покупка обошлась ей в 400 фунтов стерлингов. После пересылки из Германии возлюбленный занял место в доме Либерти и получил имя Люмьер. Девушка готовится к свадьбе основательно. Себе она купила платье и кольцо, предмету интерьера — нарядные украшения с красными бантами.
В честь канделябра британка даже сделала наколку на запястье. На ней Люмьер предстал в своем полном великолепии. «Знаю, что многие считают мое влечение к подсвечникам странным, но я не чокнутая», — приводит слова Аманды Mirror.
Девушка призналась, что тщательно заботится о возлюбленном. Каждый вечер она протирает его и полирует. У Либерти есть коллекция из тридцати старинных люстр, однако замуж за предмет интерьера она собралась впервые.