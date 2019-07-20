Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года

Дева

Чтобы деньги шли в карман, Девам необходимо соблюдать спокойствие. Без выдержки на этой неделе никуда — и на рабочем месте, и во время шопинга, и при планировании трат на будущее. Агрессия и вспыльчивость лишь испортят дело. Негатив окружающих тоже лучше отсекать или игнорировать. Хорошо идут дела у тех Дев, которые связаны с торговлей, с умением заключить выгодную сделку. Важные встречи, от которых зависит благосостояние Дев, рекомедуется назначать на первую половину дня.

Весы

Планирование окажется в приоритете у Весов, которые хотят увеличить бюджет, привлечь достаток и благополучие. Весы перестанут хвататься за все дела разом и выработают ясную и четкую стратегию, которая поможет им не разываться между разными вариантами, попусту тратя силы. Чтобы зарядить начинание на богатство, можно составить карту желаний. Покупки окажутся наиболее удачными в воскресенье, когда Венера и Юпитер займут благоприятное для Весов положение на небосводе.

Скорпион

Скорпионам астрологи рекомендуют укреплять в первую очередь свою энергетику, потому что на данном жизненном этапе на нее завязано слишком многое — в том числе и доходы Скорпионов. Энергетический негатив может вести к хроническому стрессу, заеданию проблем или недосыпу и другим проблемам со здоровьем, которые потребуют непредвиденных расходов. Спокойствие духа — гарантия полного кошелька.

Стрелец

Стрельцам на финансовом поприще лучше не доверять окружающим безоговорочно — особенно если речь идет о разного рода обязательствах, например, отданных в долг деньгах или о работе, выполненной без заключения договора об оплате. Перестраховка — это не лишнее действие, а защита собственных денежных интересов. Также Стрельцам лучше сократить общение с людьми, которые много планируют, но ничего не делают. Высок риск, что такие любители строить проекты на диване потянут Стрельцов за собой, мешая зарабатывать деньги.

Козерог

Козерогов в конце июля ожидают расходы, однако в целом они будут запланированными, не принесут значительных убытков и не поставят финансовое положение представителей данного Знака Зодиака под удар. В денежном планировании Козероги разберутся без проблем; осталось научиться разбираться в людях. Энерговампиры и просто недобросовестные заказчики и клиенты могут дать о себе знать.

Водолей

Водолеям для укрепления и роста бюджета необходимо навести порядок вокруг и в собственной жизни. Иначе непредвиденные проблемы повлекут за собой непредсказуемые расходы, и Водолеи постоянно будут отвлекаться от важных дел, так как необходимо что-то срочно докупить, отремонтировать или заменить. За покупками лучше не ходить в дурном настроении.

Рыбы