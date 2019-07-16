Какие продукты негативно влияют на зрение

Зрение является одним из главных органов чувств человека, играя значительную роль в процессе восприятия окружающей среды. При снижении его остроты и его потере наше мироощущение становится неполным. Чтобы надолго сохранить свое зрение, специалисты рекомендуют пересмотреть свой рацион. ​Возможно, в нем содержатся продукты, негативно влияющие на остроту зрения.

Как пишет издание «АиФ» со ссылкой на диетологов, этими продуктами являются: белый хлеб, фастфуд, газировка, чипсы, соусы.

И продукты, содержащие большое количество «быстрых углеводов»: разнообразные булочки, рафинированный рис, макароны, сладости.

А также соленья, кофе и алкоголь. К примеру, белый хлеб содержит много крахмала, заставляя нашу поджелудочную железу усиленно вырабатывать инсулин, что, в свою очередь, способствует развитию близорукости. Из-за воздействия на сосуды, в том числе и глаз, в списке вредных продуктов разместились кофе и алкоголь. Что касается соленого, то задерживая воду, соль способствует повышению внутриглазного давления.

Среди полезных для здоровья глаз продуктов специалисты отмечают чернику, морковь, сладкий перец, шпинат и брюссельскую капусту.