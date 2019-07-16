Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ожидают неприятности в августе 2019 года

Известный астролог Павел Глоба рассказал, представителям каких знаков Зодиака следует проявить максимум осторожности в августе, а также, как можно избежать неприятных последствий.
Ракам, по словам Павла Глобы, нельзя поддаваться эмоциям и следует тщательно следить за своими словами. Не посвящайте никого в свои планы и учитесь говорить «нет». В августе вам придется столкнуться с суровой реальностью и осознать, что кто-то из окружения нагло вами пользуется.
Водолеям астролог рекомендует проявить спокойствие и благоразумие. Контролируйте свои эмоции и не впадайте в панику. Вера в себя поможет вам в непростой период. Не сомневайтесь в выбранном пути, и скоро темная полоса закончится.
Рыб в середине и конце августа ждут радостные события. Однако будьте осторожны – находясь на пике эйфории вы можете потерять голову и потерять буквально все, что у вас есть. Для начала расставьте все по полочкам в голове и трезво оценивайте ситуации.