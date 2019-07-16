Вт, 16.07.2019
Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ожидают неприятности в августе 2019 года

Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ожидают неприятности в августе 2019 года

Неприятность. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Астролог рассказал, как избежать тяжелых последствий неприятных ситуаций, сообщает kfaktiv.ru.

Известный астролог Павел Глоба рассказал, представителям каких знаков Зодиака следует проявить максимум осторожности в августе, а также, как можно избежать неприятных последствий.

Ракам, по словам Павла Глобы, нельзя поддаваться эмоциям и следует тщательно следить за своими словами. Не посвящайте никого в свои планы и учитесь говорить «нет». В августе вам придется столкнуться с суровой реальностью и осознать, что кто-то из окружения нагло вами пользуется.

Водолеям астролог рекомендует проявить спокойствие и благоразумие. Контролируйте свои эмоции и не впадайте в панику. Вера в себя поможет вам в непростой период. Не сомневайтесь в выбранном пути, и скоро темная полоса закончится.

Рыб в середине и конце августа ждут радостные события. Однако будьте осторожны – находясь на пике эйфории вы можете потерять голову и потерять буквально все, что у вас есть. Для начала расставьте все по полочкам в голове и трезво оценивайте ситуации.

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