Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ожидают неприятности в августе 2019 года

Известный астролог Павел Глоба рассказал, представителям каких знаков Зодиака следует проявить максимум осторожности в августе, а также, как можно избежать неприятных последствий.

Ракам, по словам Павла Глобы, нельзя поддаваться эмоциям и следует тщательно следить за своими словами. Не посвящайте никого в свои планы и учитесь говорить «нет». В августе вам придется столкнуться с суровой реальностью и осознать, что кто-то из окружения нагло вами пользуется.

Водолеям астролог рекомендует проявить спокойствие и благоразумие. Контролируйте свои эмоции и не впадайте в панику. Вера в себя поможет вам в непростой период. Не сомневайтесь в выбранном пути, и скоро темная полоса закончится.