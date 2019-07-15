Павел Глоба рассказал о глобальных переменах знаков Зодиака на период с 15 по 21 июля

В первую очередь изменится отношение к жизни, оно станет легче, спокойнее, уйдет тревога и повышенная возбудимость. Общаться с противоположным полом станет легче, ссоры улягутся, наступит период гармонизации личностных отношений.

На середину лета приходится много отпусков, и для тех, кому уже посчастливилось отдыхать - тоже есть отличные новости. Эта неделя шикарно подходит для перелетов, длительных поездок и путешествий, минимален риск аварий на дорогах.

Люди, которые все еще находятся на своих рабочих местах, тоже не останутся без счастливых новостей. У них будет меньше работы, больше времени на то, чтобы обсудить личную жизнь, просто поболтать, а заработная плата от этого не уменьшится, просто наступит вот такой спокойный и уравновешенный период.

Особенно получится расслабиться Тельцам и Козерогам, они очень много трудились, и сейчас пришло время просто перевести дух. Ваша жизнь течет размеренно и спокойно, но впереди вас ждет большая встряска, которая перевернет понимание счастья с ног на голову.

Перемен в личной жизни стоит ожидать Ракам и Весам, именно они сейчас находятся на грани разрыва старых отношений. Новые уже не за горами, и эта перемена станет самой глобальной в вашей жизни и самой приятной за последние несколько лет.

Скорпионам и Львам стоит ожидать глобальных перемен в сфере финансов, именно у вас случатся выгодные сделки. Вы сможете урвать огромный денежный куш, и этого вам хватит надолго, отдых тоже впишется в ваши планы после получения денег.

Близнецы и Стрельцы, для вас подует ветер прекрасных перемен, и наступит райское блаженство где-то на далеком пляже. Море и солнце: что еще нужно для счастья в самый разгар лета?

Овен и Водолей должны немного задуматься о том, верный ли путь они избрали для поисков своего места под солнцем. Глобальные перемены коснутся и вас, но если вы стоите на ложном пути, то это приведет вас к большому провалу.