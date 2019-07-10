Дима Билан выпустил ностальгический клип на песню «Про белые розы»

Сегодня 37-летний певец Дима Билан рассказал о выходе своего нового видеоклипа на песню "Про белые розы", премьера которого состоялась несколько часов на YouTube, пишет Сплетник.
Романтичная видеоистория, пропитанная духом 1980-2000-х!
— написал певец в своем Instagram.
Впрочем, это даже не просто клип, а скорее короткометражный фильм — длится видео больше восьми минут. По сценарию, идея которого принадлежит Гоше Климову, чиновники одного из городов собираются сносить здание дома культуры. Но, как и во многих старых домах, в нем обитают призраки (одним из них и был герой Билана), которые не планируют его отдавать.
Кстати, в одном из эпизодов снялся Александр Гудков, за помощью в создании клипов к которому в последнее время обращаются все больше звезд отечественного шоу-бизнеса.
Поклонникам Билана новая работа артиста пришлась по душе.
Смотрела с огромным интересом, не клип, а фильм, и знаете, мне понравилось!
Это шедевр. Просто бомба, смеялась до слез.
Дима, если это не шедевр, то я не знаю, что это!
— отметили они.