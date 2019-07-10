Дима Билан выпустил ностальгический клип на песню «Про белые розы»

Впрочем, это даже не просто клип, а скорее короткометражный фильм — длится видео больше восьми минут. По сценарию, идея которого принадлежит Гоше Климову, чиновники одного из городов собираются сносить здание дома культуры. Но, как и во многих старых домах, в нем обитают призраки (одним из них и был герой Билана), которые не планируют его отдавать.