Вт, 9.07.2019
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  • Все дети - отличные манипуляторы: Лера Кудрявцева показала дочь

Все дети - отличные манипуляторы: Лера Кудрявцева показала дочь

Лера Кудрявцева.

ФОТО: Instagram

Маленькая дочь Леры Кудрявцевой Маша учится манипулировать взрослыми. 11-месячная девочка уже проявляет характер, что совсем не радует ее родителей, пишут Дни.ру.

В личном Instagram знаменитость опубликовала несколько коротких видеозаписей. В кадре Мария отказывается покидать качели. Девочка начинает кричать, когда взрослые пытаются взять ее на руки.

Капризами девочке удается добиться своего: забава продолжается. Ни мамины уговоры, ни папина строгость не влияют на решение девочки оставаться на качелях.

"Самый серъезный человек на этой планете – это Макарова Мария Игоревна на качелях (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена – прим. ред.)", – написала Лера Кудрявцева под публикацией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Телеведущая, судя по всему, больше не скрывает лицо Марии – ранее она показывала дочку только со спины. Отметим, что интернет-обыватели, ознакомившись с видеозаписями, пришли к выводу, что девочка очень похожа на папу – хоккеиста Игоря Макарова, а единственное, что она унаследовала от мамы – это глаза.

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