Все дети - отличные манипуляторы: Лера Кудрявцева показала дочь

В личном Instagram знаменитость опубликовала несколько коротких видеозаписей. В кадре Мария отказывается покидать качели. Девочка начинает кричать, когда взрослые пытаются взять ее на руки.

Капризами девочке удается добиться своего: забава продолжается. Ни мамины уговоры, ни папина строгость не влияют на решение девочки оставаться на качелях.

"Самый серъезный человек на этой планете – это Макарова Мария Игоревна на качелях (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена – прим. ред.)", – написала Лера Кудрявцева под публикацией.