Мужчины, берегитесь! Никогда не принимайте горячий душ

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что горячая вода вредит подвижности сперматозоидов, а также репродуктивной системе в целом, пишет Mport.
У 80% добровольцев, которые обожают купаться в горячей воде, были обнаружены нарушения в работе половой системы.
Как оказалось, именно горячая вода снижает количество и активность сперматозоидов, и в итоге даже может привести к бесплодию. Кроме этого, ежедневные горячие купания снижают выработку тестостерона.
Также горячая вода способна навредить даже тем сперматозоидам, которые пока еще не "действуют" - то есть. ухудшить развитие половых клеток.