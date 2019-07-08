Пн, 8.07.2019
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Мужчины, берегитесь! Никогда не принимайте горячий душ

Shower Head with Running Water

ФОТО: Alexander Savchuk / PantherMedia / Alexander Savchuk

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что горячая вода вредит подвижности сперматозоидов, а также репродуктивной системе в целом, пишет Mport.

У 80% добровольцев, которые обожают купаться в горячей воде, были обнаружены нарушения в работе половой системы.

Как оказалось, именно горячая вода снижает количество и активность сперматозоидов, и в итоге даже может привести к бесплодию. Кроме этого, ежедневные горячие купания снижают выработку тестостерона. 

Также горячая вода способна навредить даже тем сперматозоидам, которые пока еще не "действуют" - то есть. ухудшить развитие половых клеток.

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