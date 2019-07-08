Мужчины, берегитесь! Никогда не принимайте горячий душ

У 80% добровольцев, которые обожают купаться в горячей воде, были обнаружены нарушения в работе половой системы.

Как оказалось, именно горячая вода снижает количество и активность сперматозоидов, и в итоге даже может привести к бесплодию. Кроме этого, ежедневные горячие купания снижают выработку тестостерона.