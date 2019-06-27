Чт, 27.06.2019
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  • ТОП-5 самых дорогих артистов-мужчин в Эстонии: не у всех российских звезд такие гонорары

ТОП-5 самых дорогих артистов-мужчин в Эстонии: не у всех российских звезд такие гонорары

Карл-Эрик Таукар

ФОТО: Martin Dremljuga

Удивительная ситуация складывается в Эстонии. Если местные русские певцы и певицы очень часто поют на фестивалях и концертах лишь за рекламу, а в лучшем случае получают гонорар от 100 до 1000 евро, то артисты-эстонцы гребут деньги лопатой и нехватки концертов при этом не испытывают. 

Этим расценки, как правило, за часовую концертную программу. Иногда выступление может длиться и чуть меньше. Сейчас мы говорим о исполнителях, поющих сольно. Некоторые эстонские группы берут за концерт больше, например, матерщинники 5miinust хотят за концерт почти 6000 евро. 

В России многие «подостывшие» артисты, особенно из девяностых, берут за выступление около 3000-4000 евро. Это меньше, чем гонорар самого дорогого рэпера Эстонии. 

Человек-парадокс. Рэпер nublu

nublu

ФОТО: Martin Dremljuga

5000 евро за выступление

Nublu из Таллинна. Не понять, в чем его секрет. У рэпера нет ни красивой внешности, ни голоса. Но он сейчас является самым дорогим артистом среди мужчин в Эстонии. Говорят, что он забрался даже на вершину музыкального Олимпа. Отбоя от клиентов у рэпера нет. Его можно увидеть и услышать почти каждом эстонском фестивале под открытым небом. 

Послушайте его творение: 

Arop 

2600 евро за выступление

Уку Ароп известен публике как Arop. На сцене он появился в 2013 году и довольно быстро стал одним из лучших MC в республике. 

Юри Поотсманн

2300 евро за выступление

Единственный в ТОП-3, не читающий рэп. Поотсманна можно назвать поп-певцом. Цена его концертов так высока, потому что он однажды съездил от Эстонии на «Евровидение», а все артисты, побывавшие там, смело могут повышать свой гонорар. Кроме того, что Поотсманн поет, парень еще ведет утреннее радио-шоу на MyHits. 

Юри Поотсманн

ФОТО: Instagram

Уудо Сепп 

Победа Уудо Сеппа в шоу "Эстония ищет Суперзвезду"

ФОТО: Saarte Hääl

Хочешь Уудо Сеппа - плати 1750 евро за концерт

Сам пишет песни и их исполняет. Родом с острова Сааремаа. Его звездный час настал после победы в конкурсе «Эстония ищет суперзвезду-2018». После этого было много других конкурсов и проектов, каждый из которых прибавил артисту значимости. 

Рэпер Beebilõust 

Beebilõust

ФОТО: Konstantin Sednev

Его гонорар тоже 1750 €

Отсидел в тюрьме и вернулся на большую сцену. Рэпер нравится публике.

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